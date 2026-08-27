Enbridge et KKR vont créer une coentreprise pour soutenir l'investissement dans le réseau de pipelines Westcoast en Colombie-Britannique

Enbridge a annoncé avoir conclu un accord définitif avec KKR pour créer une nouvelle coentreprise en collaboration avec des fonds et affiliés gérés par Apollo.

La coentreprise financera les programmes d'expansion d'Aspen Point et Sunrise du système de gazoducs de la côte Ouest.

Dans le cadre de cet accord, KKR et Apollo investiront environ 2,7 milliards de dollars canadiens pour financer les expansions, dont 0,7 milliard de dollars canadiens de liquidités à Enbridge à la clôture, en échange d'une participation indirecte cumulative de 29% dans le système de la côte ouest à l'entrée en service de Sunrise.

Le programme d'expansion d'Aspen Point devrait entrer en service en 2026, suivi du programme Sunrise Expansion à la fin de 2028.

Enbridge conservera la majorité des parts et le contrôle opérationnel du système Westcoast, y compris la responsabilité de la réalisation des expansions.

Enbridge a également la possibilité de racheter la participation des investisseurs dans la coentreprise à tout moment entre la septième et la quatorzième année suivant la clôture.

" Le pipeline Westcoast est un important système de transport de gaz naturel desservant les clients à travers l'Ouest canadien et l'Amérique du Nord ", a déclaré Paul Workman, directeur général de KKR.

" Cet investissement reflète notre stratégie d'investir aux côtés d'opérateurs de premier plan dans des infrastructures clés avec des flux de trésorerie stables à long terme et des opportunités de croissance attractives. "