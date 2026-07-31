Enbridge dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à la hausse des volumes transportés sur son réseau principal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le projet « Line 5 » et d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 7 et 8)

Enbridge ENB.TO a dépassé vendredi les estimations de bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre, l'opérateur canadien de pipelines ayant bénéficié d'une hausse des volumes de liquides transportés sur son réseau Mainline.

Les exploitants de pipelines profitent de la demande croissante en gaz naturel, en infrastructures de services publics et en alimentation électrique pour les centres de données, ce qui a permis à Enbridge d’enregistrer une croissance régulière malgré les tensions géopolitiques et la volatilité des prix des matières premières.

Son réseau Mainline, qui achemine près de la moitié du pétrole brut aux États-Unis, a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice de base ajusté de 1,57 milliard de dollars canadiens (1,12 milliard de dollars), en hausse par rapport aux 1,5 milliard de dollars canadiens enregistrés il y a un an.

Ce réseau de pipelines, le plus vaste d’Amérique du Nord, achemine du pétrole brut léger et lourd, des liquides de gaz naturel et des produits raffinés depuis Edmonton, en Alberta, vers divers marchés au Canada et dans le Midwest américain.

Enbridge a annoncé un bénéfice de base ajusté de 1,42 milliard de dollars canadiens pour sa division de transport de gaz, en hausse par rapport aux 1,38 milliard de dollars canadiens enregistrés un an plus tôt, grâce à l’augmentation des revenus liée au règlement du litige tarifaire concernant East Tennessee et à une hausse tarifaire précédemment approuvée pour Texas Eastern.

La société a ajouté plus d’un milliard de dollars canadiens de projets à son carnet de commandes de croissance sécurisé ce trimestre grâce à l’approbation du projet de déplacement de la ligne 5 dans le Wisconsin, portant le carnet de commandes total à environ 41 milliards de dollars canadiens.

Enbridge prévoit que ce projet coûtera 1 milliard de dollars et qu’il sera mis en service début 2027.

Le directeur général Greg Ebel a déclaré que la société était bien placée pour tirer parti d’un environnement de croissance favorable et qu’elle continuerait à offrir davantage de visibilité sur ses perspectives de croissance de 5% et à les prolonger davantage dans l’avenir.

Jeudi, TC Energy TRP.TO , une société du même secteur, a également dépassé les estimations de bénéfice trimestriel et a approuvé des projets d’extension de gazoducs d’une valeur d’environ 700 millions de dollars canadiens à travers l’Amérique du Nord.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 63 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes qui s'établissaient à 59 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,4021 dollar canadien)