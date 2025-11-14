Enbridge approuve un projet de 1,4 milliard de dollars visant à accroître les flux de pétrole canadien vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Enbridge prévoit d'agrandir les oléoducs Mainline et Flanagan South de 250 000 bpj

*

La production pétrolière canadienne a atteint 5,1 millions de bpj l'année dernière, et une nouvelle croissance est attendue

*

L'Alberta envisage un nouvel oléoduc vers la côte de la Colombie-Britannique pour accéder au marché asiatique; pas d'engagement du secteur privé

(Réécriture avec les commentaires de la conférence de presse, ajout du contexte tout au long du texte) par Amanda Stephenson

L'opérateur canadien de pipelines Enbridge ENB.TO a approuvé vendredi des projets d'expansion d'une valeur de 1,4 milliard de dollars pour ses pipelines Mainline et Flanagan South vers les États-Unis, qu'il a souligné être la destination la plus logique pour une nouvelle capacité d'exportation de pétrole brut à partir du Canada.

Les projets ajouteront une capacité combinée de 250 000 barils par jour pour les expéditeurs canadiens de pétrole lourd qui acheminent du pétrole vers le Midwest américain et la côte du golfe du Mexique. La capacité supplémentaire devrait être mise en service en 2027. La société Enbridge, basée à Calgary, a également annoncé la semaine dernière qu'elle prévoyait, au début de l'année prochaine, d'évaluer officiellement l'intérêt commercial pour une deuxième phase d'expansion de son réseau Mainline, qui pourrait ajouter 250 000 bpj de capacité supplémentaire. Bien que le gouvernement du Canada, qui envoie 90 % de ses exportations de pétrole aux États-Unis, tente de se diversifier par rapport à ce marché en raison des politiques commerciales imprévisibles du président Donald Trump, Colin Gruending, vice-président exécutif d'Enbridge, a déclaré aux journalistes que l'expansion aux États-Unis était la plus logique.

" C'est là que nous avons le plus grand complexe de raffinage au monde et qui veut plus de notre pétrole canadien ", a-t-il déclaré.

"L'ensemble des opportunités est assez fort (vers le sud), et il y a toutes sortes de raisons géopolitiques de le faire et de renforcer les liens avec ce pays."

La production canadienne de pétrole a atteint le niveau record de 5,1 millions de bpj l'année dernière et Enbridge prévoit une augmentation de l'offre de 500 000 à 600 000 bpj d'ici la fin de la décennie. La principale province productrice de pétrole du pays, l'Alberta, étudie la faisabilité d'un nouvel oléoduc vers la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, afin d'accroître les exportations de pétrole canadien vers l'Asie.

Bien qu'Enbridge soutienne les travaux de l'Alberta en fournissant des conseils et une assistance technique, ni elle ni aucune autre entreprise privée ne s'est engagée à construire un nouvel oléoduc vers la côte ouest du Canada. L'oléoduc Trans Mountain, qui appartient au gouvernement canadien et constitue actuellement la seule option pour acheminer le pétrole canadien directement vers les marchés asiatiques, a triplé sa capacité l'année dernière grâce à une expansion de 34 milliards de dollars canadiens (24,2 milliards de dollars). L'opérateur de Trans Mountain étudie une série de projets d'expansion progressive , qui pourraient ajouter 200 000 à 300 000 bpj d'ici 2029. Ces projets, combinés aux expansions prévues par Enbridge vers les États-Unis, devraient permettre d'augmenter suffisamment la capacité pour tenir compte des augmentations prévues de l'offre canadienne jusqu'à la fin de la décennie, a déclaré Gruending.

Si le gouvernement canadien supprime certains obstacles réglementaires et politiques qui ont freiné la croissance du secteur ces dernières années, l'offre pourrait augmenter plus que prévu, a déclaré Gruending. Mais dans ce cas, a-t-il ajouté, Enbridge a la capacité d'entreprendre de nouvelles expansions de sa canalisation principale, qui seraient prioritaires par rapport à un nouvel oléoduc vers la côte ouest du pays.

"À l'heure actuelle, nous pensons d'abord au sud, puis à l'ouest", a-t-il déclaré.

L'oléoduc Mainline d'Enbridge a transporté un volume record de 3,1 millions de bpj en moyenne au cours du troisième trimestre.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)