 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 376,53
-1,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Enbridge approuve un projet de 1,4 milliard de dollars visant à accroître les flux de pétrole canadien vers les États-Unis
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 21:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Enbridge prévoit d'agrandir les oléoducs Mainline et Flanagan South de 250 000 bpj

*

La production pétrolière canadienne a atteint 5,1 millions de bpj l'année dernière, et une nouvelle croissance est attendue

*

L'Alberta envisage un nouvel oléoduc vers la côte de la Colombie-Britannique pour accéder au marché asiatique; pas d'engagement du secteur privé

(Réécriture avec les commentaires de la conférence de presse, ajout du contexte tout au long du texte) par Amanda Stephenson

L'opérateur canadien de pipelines Enbridge ENB.TO a approuvé vendredi des projets d'expansion d'une valeur de 1,4 milliard de dollars pour ses pipelines Mainline et Flanagan South vers les États-Unis, qu'il a souligné être la destination la plus logique pour une nouvelle capacité d'exportation de pétrole brut à partir du Canada.

Les projets ajouteront une capacité combinée de 250 000 barils par jour pour les expéditeurs canadiens de pétrole lourd qui acheminent du pétrole vers le Midwest américain et la côte du golfe du Mexique. La capacité supplémentaire devrait être mise en service en 2027. La société Enbridge, basée à Calgary, a également annoncé la semaine dernière qu'elle prévoyait, au début de l'année prochaine, d'évaluer officiellement l'intérêt commercial pour une deuxième phase d'expansion de son réseau Mainline, qui pourrait ajouter 250 000 bpj de capacité supplémentaire. Bien que le gouvernement du Canada, qui envoie 90 % de ses exportations de pétrole aux États-Unis, tente de se diversifier par rapport à ce marché en raison des politiques commerciales imprévisibles du président Donald Trump, Colin Gruending, vice-président exécutif d'Enbridge, a déclaré aux journalistes que l'expansion aux États-Unis était la plus logique.

" C'est là que nous avons le plus grand complexe de raffinage au monde et qui veut plus de notre pétrole canadien ", a-t-il déclaré.

"L'ensemble des opportunités est assez fort (vers le sud), et il y a toutes sortes de raisons géopolitiques de le faire et de renforcer les liens avec ce pays."

La production canadienne de pétrole a atteint le niveau record de 5,1 millions de bpj l'année dernière et Enbridge prévoit une augmentation de l'offre de 500 000 à 600 000 bpj d'ici la fin de la décennie. La principale province productrice de pétrole du pays, l'Alberta, étudie la faisabilité d'un nouvel oléoduc vers la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, afin d'accroître les exportations de pétrole canadien vers l'Asie.

Bien qu'Enbridge soutienne les travaux de l'Alberta en fournissant des conseils et une assistance technique, ni elle ni aucune autre entreprise privée ne s'est engagée à construire un nouvel oléoduc vers la côte ouest du Canada. L'oléoduc Trans Mountain, qui appartient au gouvernement canadien et constitue actuellement la seule option pour acheminer le pétrole canadien directement vers les marchés asiatiques, a triplé sa capacité l'année dernière grâce à une expansion de 34 milliards de dollars canadiens (24,2 milliards de dollars). L'opérateur de Trans Mountain étudie une série de projets d'expansion progressive , qui pourraient ajouter 200 000 à 300 000 bpj d'ici 2029. Ces projets, combinés aux expansions prévues par Enbridge vers les États-Unis, devraient permettre d'augmenter suffisamment la capacité pour tenir compte des augmentations prévues de l'offre canadienne jusqu'à la fin de la décennie, a déclaré Gruending.

Si le gouvernement canadien supprime certains obstacles réglementaires et politiques qui ont freiné la croissance du secteur ces dernières années, l'offre pourrait augmenter plus que prévu, a déclaré Gruending. Mais dans ce cas, a-t-il ajouté, Enbridge a la capacité d'entreprendre de nouvelles expansions de sa canalisation principale, qui seraient prioritaires par rapport à un nouvel oléoduc vers la côte ouest du pays.

"À l'heure actuelle, nous pensons d'abord au sud, puis à l'ouest", a-t-il déclaré.

L'oléoduc Mainline d'Enbridge a transporté un volume record de 3,1 millions de bpj en moyenne au cours du troisième trimestre.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ENBRIDGE
67,160 CAD TSX -0,89%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
Pétrole Brent
64,27 USD Ice Europ +1,84%
Pétrole WTI
59,91 USD Ice Europ +1,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader à la Bourse de New York, le 1er novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street sans direction claire à l'issue d'une semaine mouvementée
    information fournie par AFP 14.11.2025 22:45 

    La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, après une semaine chahutée en raison des incertitudes sur l'état de santé de l'économie américaine en l'absence d'indicateurs officiels. Le Dow Jones a reculé de 0,65%, l'indice Nasdaq a pris 0,13% ... Lire la suite

  • Pamela Fernandes et Gelvana Rodrigues, mères d'Emanuele et de Thiago, tués dans la catastrophe du barrage de Fundao, près de la ville de Mariana, au Brésil, arrivent à la Haute Cour de Londres le 13 mars 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    BHP jugé responsable d'un désastre écologique au Brésil, compensations colossales en jeu
    information fournie par AFP 14.11.2025 22:19 

    La justice britannique a reconnu vendredi le géant minier australien BHP responsable de la rupture dévastatrice d'un barrage minier au Brésil en 2015, une décision ouvrant la voie à des dizaines de milliards de livres de compensations pour les 620.000 plaignants ... Lire la suite

  • Une statue représentant le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein près du Capitole, à Washington, le 2 octobre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton
    information fournie par AFP 14.11.2025 21:53 

    Donald Trump a contre-attaqué vendredi en réclamant une enquête fédérale sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates dont Bill Clinton, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel font l'objet de nouvelles questions. ... Lire la suite

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 21:48 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des États-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents. "Hier a été l'une des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank