En vertu des nouvelles règles, Google doit permettre aux éditeurs britanniques de se soustraire à la recherche par IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La CMA impose des règles permettant aux éditeurs d'exercer un meilleur contrôle sur l'utilisation de l'IA

* Google teste des outils permettant aux éditeurs de gérer l'apparition dans les résultats de recherche basés sur l'IA et le trafic

(Ajout des commentaires tirés de l'article de blog de Google aux paragraphes 6 à 9)

Le Royaume-Uni a imposé de nouvelles exigences de conduite aux services de recherche de Google

GOOGL.O , notamment en permettant aux éditeurs d'empêcher que leur contenu ne soit utilisé pour alimenter les fonctionnalités d'IA du géant américain de la technologie, alors que l'autorité de régulation renforce sa surveillance.

L'Autorité de la concurrence et des marchés du pays a fait part de ses préoccupations concernant la position dominante de Google dans le domaine de la recherche, attribuant à l'entreprise le « statut de marché stratégique » qui lui permet de définir des règles ciblées pour renforcer la confiance et la transparence.

Google représente plus de 90 % des requêtes au Royaume-Uni et le régulateur a déclaré en janvier qu’il souhaitait donner aux éditeurs davantage de contrôle sur la manière dont leur contenu était utilisé.

Mercredi, la CMA a déclaré que les exigences imposées à Google dans le cadre du régime de concurrence sur les marchés numériques donnaient « aux éditeurs plus de contrôle et un pouvoir de négociation accru sur l’utilisation de leur contenu », tout en garantissant un accord équitable.

Les sites d'information et autres éditeurs ont vu leurs taux de clics chuter fortement, les utilisateurs se fiant désormais à des résumés générés à l'aide de l'IA.

Google a déclaré qu'il fournissait « de nouvelles ressources, des informations et des outils de contrôle aux propriétaires de sites web » pour s'adapter aux changements dans la manière dont les utilisateurs trouvent et comprennent les informations à l'aide de l'IA générative.

Il a indiqué qu'il testait un nouveau contrôle permettant aux éditeurs de gérer la manière dont leurs liens et leur contenu apparaissent dans les fonctionnalités de recherche basées sur l'IA générative.

Les sites qui choisissent de ne pas participer ne recevront pas de trafic provenant des aperçus IA et du mode IA, a-t-il indiqué dans un article de blog, mais ces contrôles n'affecteront pas les résultats de recherche traditionnels.

Il a également indiqué qu'il augmentait le nombre de liens dans les réponses générées par l'IA et qu'il commençait à déployer de nouvelles informations pour les éditeurs.

La CMA a déclaré que Google serait tenu de s'assurer que le contenu des éditeurs, y compris celui des organes de presse, soit correctement attribué dans les résultats de recherche générés par l'IA, à l'aide de liens clairs.

"Google a récemment annoncé des changements dans son activité de recherche et les exigences que nous avons introduites aujourd’hui sont conçues pour répondre à ce que Google fait actuellement et fera à l’avenir", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA.

Google fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue à travers le monde, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne , et la société a déclaré en mars qu'elle développait de nouveaux contrôles de recherche pour répondre aux préoccupations britanniques en matière de concurrence.