EN PROFONDEUR-La fermeture des frontières due à la mouche à vis stimule le boom du bœuf au Mexique, mais plonge le Texas dans la morosité

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* Lubbock Feeders au bord de la fermeture au Texas après 70 ans d'activité

* Le parc d'engraissement dépendait du bétail mexicain pour la majeure partie de son approvisionnement

* Premier cas de mouche à vis détecté au Texas malgré la fermeture de la frontière

* L'arrêt des échanges aide le Mexique à développer son secteur bovin, selon les producteurs

par Tom Polansek et Cassandra Garrison

Lubbock Feeders engraissait du bétail dans l'ouest du Texas depuis l'époque où Dwight Eisenhower était président des États-Unis. Aujourd'hui, les rangées d'enclos sont vides.

Ce parc d'engraissement de 70 ans, situé à Lubbock, au Texas, est au bord de la fermeture après que l'arrêt des importations américaines de bétail mexicain l'année dernière a tari l'approvisionnement qui représentait auparavant la majeure partie du bétail qu'il élevait, selon l'un de ses propriétaires.

Le gouvernement américain a fermé la frontière à l'élevage mexicain il y a un an, dans l'espoir d'empêcher l' de la mouche à vis du Nouveau Monde, un parasite carnivore que les autorités mexicaines peinent à contrôler. Cette semaine, le premier cas de mouche à vis depuis 60 ans a été confirmé dans un ranch du Texas, ce qui représente un nouveau défi pour l'industrie bovine américaine, déjà mise à mal par la pénurie d'approvisionnement, les politiques commerciales du président Donald Trump et une sécheresse dévastatrice.

La situation est plus réjouissante dans l'État de Coahuila, à la frontière nord du Mexique, où les éleveurs qui envoyaient autrefois du bétail vivant vers le nord exportent désormais de la viande bovine vers les États-Unis. Les enclos de l'éleveur Enrique García étaient récemment remplis de bovins noirs attendant avec impatience leur ration de l'après-midi. Il a doublé ses effectifs, notamment pour engraisser le bétail et transformer la viande, dans l'espoir de vendre ses produits aux consommateurs américains. Au Texas, le plus grand État producteur de bétail du pays, la fermeture de la frontière a contraint l’industrie de la viande bovine, qui représente 100 milliards de dollars U.S. , à se contracter. Mais au Mexique – où la mouche à vis a infesté près de 28 000 animaux – l’industrie de la viande bovine a tiré parti de ce revers pour développer ses propres parcs d’engraissement afin de garder les vaches plus longtemps et de les préparer à l’abattage, ainsi que pour agrandir ses installations de transformation. Remonter ainsi la chaîne d'approvisionnement peut s'avérer rentable. Au cours des quatre premiers mois de 2026, les exportations de bœuf mexicain vers les États-Unis ont explosé.

“S’ils finissent par les engraisser et les transformer au Mexique, en quoi y gagnons-nous?”, a déclaré Kyle Williams, directeur et copropriétaire de Lubbock Feeders. “Nous leur offrons cela sur un plateau d’argent, l’industrie de l’engraissement. C’est du travail, c’est de la main-d’œuvre, ce sont des gens qui ne peuvent pas le faire ici, aux États-Unis.”

LE CHEPTEL BOVIN AMÉRICAIN DIMINUE

Les prix du bœuf américain ont atteint des sommets historiques cette année, alors que l'offre nationale de bétail a chuté à son plus bas niveau depuis 75 ans en raison de l'interdiction d'importer du bétail du Mexique et des conditions de sécheresse qui ont alimenté les feux de forêt dans les Plaines et poussé les producteurs américains à réduire leurs troupeaux.

Les États-Unis importaient auparavant plus d’un million de bovins par an du Mexique, ce qui représentait environ 4 % à 5 % de l’ensemble des bovins vendus pour la production de viande bovine américaine, selon les données du secteur.

Les animaux en provenance du Mexique étaient engraissés dans des parcs d'engraissement américains, puis envoyés vers des usines de transformation américaines, ce qui soutenait l'emploi tout au long de la chaîne, ont déclaré les éleveurs. Ces emplois comprenaient les camionneurs qui transportaient le bétail, les agriculteurs qui cultivaient pour nourrir les animaux et les ouvriers des abattoirs qui transformaient le bétail en steaks et en viande hachée.

Aujourd’hui, ces bovins restent en grande partie au Mexique pour y être élevés et abattus.

“Ils construisent des infrastructures au Mexique”, a déclaré M. Williams. “Ils sont obligés de trouver des solutions.”

L'USDA pourrait reprendre les importations en toute sécurité grâce à des inspections et des traitements du bétail aux points d'entrée, a-t-il ajouté. “Ces protocoles sont en place. Des formations ont été dispensées des deux côtés de la frontière. Laissons le bétail circuler.”

La mouche à vis est une mouche parasite qui peut infester n’importe quel animal à sang chaud lorsque les femelles pondent leurs œufs dans des plaies. Elle peut être traitée si elle est détectée à temps. Au cours d’une épidémie au XXe siècle, les États-Unis ont largué des milliards de mouches stériles au-dessus des zones touchées depuis une usine de production de mouches au Texas, qu’ils s’efforcent aujourd’hui de remettre en service. Cet effort massif d’éradication a mis fin à l’épidémie, mais il a fallu 30 ans à l’industrie bovine pour s’en remettre, a déclaré l’année dernière la secrétaire américaine à l’Agriculture, Brooke Rollins, pour justifier la fermeture de la frontière avec le Mexique.

La suspension des mouvements de bétail peut ralentir la propagation du ravageur, a déclaré Mme Rollins cette semaine.

Lubbock Feeders a cessé d'acheminer du bétail vers son parc d'engraissement il y a plusieurs mois, car les prix élevés des animaux provenant des ranchs américains faisaient courir à l'entreprise une perte de plus de 200 dollars par tête, a expliqué M. Williams. Le parc d'engraissement a une capacité d'accueil de 40 000 têtes, mais son cheptel est tombé à environ 4 000 têtes.

Bobby Swift, le directeur adjoint de 57 ans du parc d'engraissement, arrive désormais plus tard au travail car il y a peu de travail à faire. L'une de ses tâches, vérifier l'état du bétail, ne lui prend que 22 minutes car il y en a si peu, a-t-il déclaré.

“Quand les affaires tournent aussi au ralenti que chez nous, cela a un impact sur le moral”, a déclaré M. Swift, employé depuis 30 ans, dont le père et le grand-père ont travaillé chez Lubbock Feeders.

LA RECONSTITUTION DU TROUPEAU EST LENTE La hausse du prix du bœuf est devenue un problème d’accessibilité financière pour les consommateurs à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, alors qu’ils sont également confrontés à l’augmentation des coûts du carburant. Le président Donald Trump a tenté d’y remédier en exhortant les éleveurs de bétail à baisser leurs prix , en ordonnant au ministère de la Justice d’enquêter sur les transformateurs de viande , et en autorisant des importations à faible taux de droits de douane en provenance d’Argentine. Mais ce qui contribuerait davantage à faire baisser les prix, c’est un cheptel bovin américain plus important.

Les transformateurs de viande américains attendent que les éleveurs américains agrandissent leurs troupeaux pour augmenter la production de bœuf, un processus qui peut prendre deux ans.

Les éleveurs ont déclaré que la volonté de Trump d'augmenter les importations de bœuf à faible tarif en provenance d'Argentine rendait plus difficile de les convaincre de reconstituer leurs troupeaux. Cette mesure a contrarié les éleveurs mais n'a pas réussi à faire baisser les coûts pour les consommateurs. Les producteurs se sont également montrés réticents à augmenter leur production en raison des risques liés à la sécheresse et de l'incertitude quant à leurs bénéfices futurs.

À Tulia, au Texas, à 72 miles (116 km) au nord de Lubbock, l’éleveur Eddie Womack a déclaré qu’il pourrait réduire son troupeau de 600 vaches à 200, à moins que la pluie n’arrive cet été pour atténuer une grave sécheresse qui l’a privé de récoltes pour nourrir son bétail. Il a dû acheter du fourrage à des prix plus élevés à la place.

“Si nous traversons une nouvelle année dévastatrice, nous devrons nous résigner: “C’est fini. Nous devons vendre””, a déclaré M. Womack, âgé de 63 ans.

LES PRODUCTEURS MEXICAINS EN TIRENT PROFIT

García fait partie des nombreux éleveurs de bovins qui se développent au Mexique.

Il a commencé à engraisser du bétail à petite échelle il y a quatre ans afin de diversifier son activité, après avoir exporté environ 900 têtes par an vers le Kansas. La fermeture de la frontière américaine a accéléré sa reconversion et contribué à augmenter ses revenus de 8 % à 10 %, a déclaré M. García.

La mouche à vis étant désormais présente aux États-Unis, la frontière ne devrait pas rouvrir de sitôt, ce qui, selon M. García cette semaine, l’encourage à développer son activité de production de viande bovine.

“Au final, nous finirons par arriver aux États-Unis de toute façon, mais cette fois-ci avec de la viande”, a-t-il déclaré.

Les exportations du Mexique vers les États-Unis ont bondi de 23 % au cours des quatre premiers mois de 2026, selon le principal conseil des producteurs de viande du Mexique, qui vise à doubler les expéditions l'année prochaine.

Coahuila, l’un des principaux États exportateurs de viande bovine du Mexique, s’efforce d’augmenter ses capacités d’abattage et de conditionnement certifiées au niveau fédéral et par les États-Unis afin de soutenir les exportations avec l’aide du gouvernement mexicain, a déclaré Isaias Montemayor, vice-ministre de l’élevage et des infrastructures rurales de l’État.

“Le temps qui passe nous a appris que si ces producteurs apportent une valeur ajoutée”, a déclaré M. Montemayor, “ils peuvent réaliser un bénéfice égal, voire supérieur, à celui qu'ils obtiendraient en exportant des veaux vivants.”

Mme Rollins a déclaré que la suspension des importations de bétail mexicain avait permis de retarder avec succès l'incursion de la mouche à vis aux États-Unis et que les points d'entrée resteraient fermés au bétail mexicain jusqu'à nouvel ordre.

La Maison Blanche a renvoyé les questions à l’USDA, qui a déclaré dans un communiqué: “Les efforts aux niveaux fédéral, étatique et local se sont concentrés sur la maîtrise du ravageur et la mise en œuvre de protocoles.”

Rogelio Perez, de la Confédération nationale des organisations d'éleveurs du Mexique, a déclaré que la fermeture de la frontière avait contraint l'industrie mexicaine à s'adapter, ce qui a fini par la renforcer. “Les bénéfices de la production de viande restent désormais au Mexique, ce qui a un impact sur l'industrie américaine”, a-t-il déclaré.

LES TRANSFORMATEURS DE VIANDE SOUS PRESSION

La fermeture de la frontière a mis sous pression les transformateurs de viande américains, ainsi que certains éleveurs de bovins, en exacerbant une offre intérieure déjà tendue. Des transformateurs tels que Tyson Foods TSN.N ont fait état de pertes importantes dans le secteur américain de la viande bovine, les coûts liés au bétail ayant dépassé la hausse des prix de la viande.

Les dirigeants des entreprises de transformation de viande américaines ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de bétail pour faire fonctionner leurs usines efficacement et que la reprise des importations en provenance du Mexique aurait un impact considérable sur l'approvisionnement au cours des 12 à 18 prochains mois. Tyson Foods a considérablement réduit ses activités cette année dans une usine de transformation de viande bovine à Amarillo, au Texas, située à environ 120 miles (193 km) au nord de Lubbock, et a définitivement fermé une immense usine de transformation de viande bovine dans le Nebraska. L'entreprise a déclaré avoir procédé à ces réductions, qui ont entraîné la suppression de milliers d'emplois, afin d'être plus compétitive. Ses concurrents JBS et Cargill ont été confrontés à de rares conflits sociaux dans des usines de transformation de viande bovine aux États-Unis, s'opposant aux revendications salariales des travailleurs.

Darin Parker, président du distributeur mondial de viande PMI Foods, a déclaré que l'USDA devrait rouvrir la frontière.

“L'industrie bovine est une institution typiquement américaine”, a déclaré M. Parker. “Nous devons vraiment protéger ce secteur.”