En pleine réorganisation, Puma revoit sa relation avec son partenaire américain United Legwear
Alors que l'équipementier sportif détenait jusqu'ici une participation de 51% dans Puma United, l'entreprise chargée de distribuer sur le marché nord-américain les sous-vêtements, chaussettes et vêtements pour enfants sous sa marque fabriqués par United Legwear, le groupe allemand explique avoir opté pour la mise en place d'un contrat sous licence.
Avec ce changement, Puma dit s'aligner sur les meilleures pratiques du secteur en Amérique du Nord, où la production et la vente de ce type de produits font souvent l'objet d'accords de licence avec des partenaires tiers.
L'entreprise explique que ces changements vont lui permettre de créer un modèle économique plus léger et plus efficace afin de se focaliser sur ses articles les plus stratégiques.
Puma, qui rappelle qu'il collabore avec United Legwear depuis 25 ans, indique que l'entité Puma United, qui a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 427,9 millions d'euros pour un bénéfice net de 60,7 millions d'euros, sera désormais considérée comme une activité non poursuivie au sein de ses comptes.
Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.
A la Bourse de Francfort, l'action Puma grimpait de plus de 6% après ces annonces, mais accuse encore un repli de l'ordre de 60% depuis le début de l'année.
