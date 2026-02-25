Réunion ukraino-américaine jeudi sur l'économie et la reconstruction

Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et le drapeau ukrainien
Les négociateurs ukrainiens discuteront jeudi avec des responsables américains de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et de coopération économique, ce que Washington qualifie de "plan de prospérité", a déclaré mercredi Volodimir Zelensky.
Le président ukrainien a ajouté sur sa boucle WhatsApp que les préparatifs d'une nouvelle réunion trilatérale avec les négociateurs russes seraient également à l'ordre du jour. Il a dit aux journalistes espérer que celle-ci aurait lieu début mars.
(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)
