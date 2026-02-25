 Aller au contenu principal
Réunion ukraino-américaine jeudi sur l'économie et la reconstruction
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:20

Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et le drapeau ukrainien

Les négociateurs ​ukrainiens discuteront jeudi avec des responsables américains ​de la reconstruction de ​l'Ukraine après la ⁠guerre et de ‌coopération économique, ce que Washington qualifie ​de "plan ‌de prospérité", a ⁠déclaré mercredi Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a ⁠ajouté ‌sur sa boucle WhatsApp ⁠que les ‌préparatifs d'une ⁠nouvelle réunion trilatérale avec ⁠les négociateurs ‌russes seraient également ​à ‌l'ordre du jour. Il a dit aux ​journalistes espérer que ⁠celle-ci aurait lieu début mars.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine ​Hénault)

Guerre en Ukraine
L'offre BoursoBank