En pleine crise sociale, Paris tente de limiter la casse

Alors que l'Hexagone compose avec une vague de tensions insurrectionnelles (des couvre-feux partiels ont été mis en place à Paris, Lyon, Lille, Nice et Bordeaux, notamment, et devraient être reconduits cette nuit), la casse s'avère finalement limitée sur les marchés. Deux bonnes nouvelles ont permis d'enrayer la baisse des indices.

Après avoir cédé plus de 1% en début d'après-midi, le marché parisien est parvenu à limiter la casse en seconde partie de séance. Au gong final, l'indice parisien ne cédait plus que 0,38%, à 7 838 points. Londres et Francfort ont suivi la même dynamique (chute puis rattrapage partiel dans l'après-midi et terminent respectivement à -0,29% et -0,05%).

Alors comment expliquer cette remontée synchronisée des marchés à partir du milieu d'après-midi ? Pour le savoir, il fallait tendre l'oreille au-dessus du tumulte des marchés où il se murmurait que l'Iran a accepté des visites sur des sites nucléaires secrets, laissant entrevoir la possibilité d'un accord (une fois de plus) avec les Etats-Unis.

Autre signal positif (et plus concret) pour Paris : Emmanuel Macron, en tournée dans les pays du Golfe, a assuré avoir obtenu des engagements portant sur la livraison de 200 000 tonnes supplémentaires de diesel par mois en provenance des Emirats arabes unis (EAU) et de Bahreïn.

Conséquence ? Ces diverses annonces ont permis une détente des cours de l'or noir, avec un Brent qui recule de 0,9%, à 108,3 EUR, et un WTI à 97,5 USD (-0,8%). Chez UBS, on rappelait toutefois ce matin que les perturbations persistantes du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz continueraient d'alimenter les tensions sur l'offre mondiale.

Selon les analystes, les routes de contournement du détroit d'Ormuz permettent certes d'atténuer les pertes, mais elles ne compensent pas les perturbations du trafic dans ce passage stratégique.

Détente obligataire

Quoi qu'il en soit, la détente à l'oeuvre sur le pétrole permet par ricochet au compartiment obligataire de souffler un peu : le rendement de l'OAT à 10 ans, qui chatouillait les 5% en début d'après-midi, est retombé vers 4,91%. Dans le même temps, le spread avec le Bund de même échéance s'est détendu, passant de 156 à 152 pb, un niveau qui reste toutefois élevé et qui témoigne encore d'une défiance certaine des marchés à l'égard de la signature française.

Chez Neuberger, Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire investment grade en Europe, estime que ce spread s'explique davantage par le manque d'acheteurs que par un afflux de vendeurs à l'approche du vote sur le budget français. Selon lui, le Trésor français maintient un rythme d'émissions élevé "afin d'avoir quasiment achevé son programme d'emprunt avant l'adoption du budget".

Si les investisseurs sont préoccupés par les turbulences politiques hexagonales, leurs inquiétudes se portent toujours sur le secteur des semi-conducteurs, comme en témoignent les replis de Soitec (-3,7%), BESI (-3,3%), ASM International (-2,7%) ou encore ASML (-2,7%).

"Les investisseurs semblent soudain redécouvrir que les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle devront, un jour ou l'autre, être rentabilisés. Ces inquiétudes ont déclenché un puissant mouvement de risk-off", note Thomas Giudici, directeur de la gestion obligataire pour Salamandre & Auris Gestion.

Dans ce contexte difficile, les valeurs défensives tirent leur épingle du jeu, à l'instar de Sanofi ( 3,6%, plus forte hausse du CAC 40), E.ON ( 2,7%, plus forte hausse du DAX 40) ou National Grid ( 2% à Londres). Une résistance qui illustre la recherche de valeurs refuges sur les marchés actions.

Quelques statistiques

Sur le front des statistiques, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 28,1 en octobre, contre 30,2 attendus, après 34,7 en septembre.

Par ailleurs, outre-Atlantique, 1,4 million de permis de construire ont été enregistrés en septembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,39 million, après 1,403 million en août. De plus, 1,221 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient de 1,300 million, après 1,288 million en août.

Enfin, toujours aux USA, les promesses de vente de logements ont chuté de 7,3% en septembre, bien au-delà du recul de 0,7% attendu par les analystes, après avoir progressé de 0,3% en août.

Et des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, OVHcloud s'envole de 18%, le titre étant recherché après la publication de résultats annuels illustrant à la fois une amélioration de sa rentabilité et une accélération de sa croissance, ainsi que d'objectifs encourageants pour l'exercice qui commence.

Crédit Agricole (-0,36%) annonce la signature d'un partenariat entre Crédit Agricole Artificial Intelligence, l'entreprise d'IA du groupe bancaire nouvellement créée et dédiée à la mutualisation des actifs technologiques liés à l'IA au service de la transformation des métiers, et la société d'IA Mistral.

Casino ( 1,63%) annonce son changement de nom pour devenir "Plesio", une nouvelle identité destinée à affirmer son positionnement dans le commerce de proximité, tout en conservant les noms et les identités de ses sept marques (Monoprix, Casino, Spar, Vival, Cdiscount, Franprix et Naturalia).

Ailleurs en Europe, Lufthansa ( 2,2%) prévoit dix nouvelles liaisons intercontinentales pour l'été 2027, ainsi que de nombreuses augmentations de fréquences, principalement vers les Amériques et l'Asie.

Eni (-0,73%), via Agiba Petroleum Company, sa coentreprise avec la société nationale égyptienne EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), a lancé les opérations de démarrage du projet Meleiha Phase 2 (MP2), situé dans le désert occidental de l'Égypte.

Enfin, Novo Nordisk ( 1,83%) a présenté de nouveaux résultats issus de deux analyses post hoc d'un essai clinique de phase III. Les données portent sur CagriSema, une combinaison expérimentale hebdomadaire associant le sémaglutide et le cagrilintide.