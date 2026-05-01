EN PLEIN DANS LE MILIEU-Comment – et pourquoi – les jeunes actifs délaissent les carrières traditionnelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lauren Young

Alors que le marché du travail continue d’évoluer , nous observons une tendance fascinante: les jeunes travailleurs repensent le modèle de carrière traditionnel. Alors que les générations précédentes recherchaient souvent des décennies de stabilité auprès d’un seul employeur, les professionnels d’aujourd’hui se tournent vers des carrières diversifiées – conciliant missions en freelance, activités entrepreneuriales parallèles et emplois en entreprise pour atténuer les risques dans une économie difficile . Certes, l’intelligence artificielle fait partie des facteurs qui bouleversent le marché du travail. Mais d’autres éléments façonnent le monde du travail , que j’aborde ci-dessous. Si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point d'obtenir son diplôme, n'hésitez pas à lui faire parvenir la newsletter de cette semaine! Profitez-en pour suivre notre rubrique « On the Money » ici . Et rejoignez-moi sur LinkedIn , où je partage régulièrement les dernières actualités de Reuters.

>Le revirement de carrière>

Les jeunes actifs sont plus enclins à changer d’emploi que les générations précédentes.

En effet, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, la durée médiane d'ancienneté chez un employeur pour les travailleurs âgés de 25 à 34 ans était de 2,7 ans en janvier 2024, contre 9,6 ans pour les travailleurs âgés de 55 à 64 ans. Et le Pew Research Center constate que les jeunes travailleurs sont moins satisfaits de leur emploi que leurs aînés, alors même que la satisfaction professionnelle globale a augmenté en 2024. Lorsque j'ai rencontré Janel Abrahami lors d'un événement LinkedIn il y a quelques mois et qu'elle m'a parlé de son changement de carrière à rebours, j'ai su qu'elle serait la personne idéale à présenter dans la série « Emotional Currency » de Reuters . Découvrez son expérience de construction d’une carrière diversifiée ici .

Dans le même ordre d’idées, connaissez-vous un jeune qui jongle entre plusieurs emplois? Il y a de fortes chances que ce soit le cas: le polyemploi a atteint son plus haut niveau depuis dix ans l’année dernière, la génération Z représentant 55% de la main-d’œuvre polyemployée aux États-Unis, selon un rapport récent publié par la plateforme mondiale de gestion des effectifs Deputy. (Le polyemploi se définit comme le fait d’avoir plusieurs emplois.) Mais cumuler plusieurs emplois à la fois comporte de nombreux défis. Découvrez cet article sur les raisons pour lesquelles un seul emploi ne suffit plus aux milléniaux et à la génération Z .

>Lire. Regarder. Écouter>

Comment un jeune de 32 ans gagne des milliers de dollars avec moins de 8.000 abonnés

La cote de popularité de Trump atteint un nouveau creux alors que la guerre avec l'Iran alimente les inquiétudes sur le coût de la vie

Pour le prix moyen d'une voiture aux États-Unis, vous pourriez acheter 5 véhicules électriques chinois neufs

Dans quelle mesure la reprise boursière est-elle durable? La théorie de Dow pourrait apporter une réponse

La guerre avec l'Iran et les inquiétudes liées au kérosène assombrissent les projets des compagnies aériennes pour les vacances d'été

L'effet “rouge à lèvres” stimule les ventes de L'Oréal, les consommateurs lassés par la crise se tournant vers les produits de beauté

La croissance américaine s'accélère au premier trimestre

Les géants de la tech pris dans un cercle vicieux de dépenses en IA sans cesse croissantes

>Vidéo de la semaine> Les marchés prédictifs sont-ils l'avenir de la finance? Plus d'un milliard de dollars par semaine est misé sur les marchés prédictifs Polymarket et Kalshi, sur des sujets allant du vainqueur de la Coupe du monde à la question de savoir si le président Donald Trump enverra des troupes en Iran . Mais une poignée de grands gagnants ont suscité des inquiétudes. Découvrez pourquoi ici .

>Le changement de perception du luxe> Plus de la moitié des membres de la génération Z et de la génération Y déclarent considérer les dépenses liées à leurs loisirs et centres d’intérêt comme une nécessité plutôt que comme un luxe, selon une étude récente menée par Harris Poll pour le compte de la société de finances personnelles Intuit Credit Karma.

Un peu plus de la moitié des milléniaux et 45% de la génération Z déclarent qu'ils préféreraient réduire leur épargne à long terme plutôt que de renoncer à certaines expériences liées à leur mode de vie, telles que les sorties au restaurant, les voyages et les abonnements à une salle de sport.

Alors que les étapes traditionnelles de la vie semblent de plus en plus hors de portée, les jeunes élargissent la définition des nécessités pour y inclure le confort. Voici pourquoi ils considèrent les produits de luxe comme des produits de première nécessité .

>La réalité de l’“pet inflation”> Les lecteurs attentifs de cette newsletter savent que je suis un fervent défenseur de l'assurance pour animaux de compagnie . Voici donc une anecdote amusante: il y a environ 163,5 millions de chiens et de chats aux États-Unis , mais moins de 4% d'entre eux sont assurés, selon la North American Pet Health Insurance Association .

“C'est avant tout une question de tranquillité d'esprit. Dans la majorité des situations d'urgence, le coût final est inférieur à ce qu'il serait si vous aviez une assurance pour animaux de compagnie”, explique le Dr Zac Pilossoph, vétérinaire consultant chez Healthy Paws. “C'est un investissement à long terme dans la plupart des cas.”

J'ai été assez surpris lorsque j'ai récemment reçu le renouvellement de la police d'assurance de mon chien CJ, un caniche nain de 9 ans. La quote-part a considérablement baissé, passant de 90% dans notre formule “Whole Pet with Wellness” à seulement 50%.

Mes primes ne sont pas bon marché non plus. Je vais dépenser près de 3.000 dollars l’année prochaine pour l’assurance pour animaux de compagnie, ce qui est presque plus que ce que je paie pour ma propre couverture santé d’entreprise.

Aucune explication ni information n’indiquait la raison de ce changement, j’ai donc contacté notre assureur, Nationwide. Je me suis présenté à la fois comme client et comme journaliste de Reuters. Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Nationwide a déclaré ne pas commenter les polices individuelles.

“Partout dans le pays, le coût des soins vétérinaires continue d’augmenter, et de nombreux animaux vivent plus longtemps et nécessitent des traitements médicaux plus complexes et continus”, a déclaré Nationwide. “Lors du renouvellement, nous pouvons ajuster les garanties ou les primes afin de mieux refléter les coûts actuels des traitements et le niveau de soins dont les animaux ont besoin aujourd’hui et à l’avenir. … Notre priorité est de maintenir une couverture abordable aujourd’hui tout en répondant aux besoins de santé des animaux dans les années à venir.”

Compte tenu de l’âge de CJ, il est peu probable que nous puissions souscrire une nouvelle police d’assurance complète. J’ai envisagé de placer l’argent que j’aurais dépensé en primes sur un compte bancaire et d’espérer que tout se passe bien, mais mon mari a mis un terme à ce projet. Nous restons donc chez Nationwide, pour l’instant.

Constatez-vous une hausse de vos primes d’assurance pour animaux de compagnie ou une réduction de la couverture? J’aimerais beaucoup connaître votre histoire. Contactez-moi via le lien dans ma bio.