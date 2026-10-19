En octobre, la confiance des constructeurs immobiliers américains a chuté pour atteindre son plus bas niveau depuis près de 14 ans et demi

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La confiance des constructeurs immobiliers américains a chuté en octobre à son plus bas niveau depuis près de 14 ans et demi, le conflit au Moyen-Orient ayant entraîné une hausse des taux hypothécaires et des prix des matériaux de construction liés à l'énergie, selon une enquête publiée lundi.

L'indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders (NAHB) et de Wells Fargo a perdu trois points ce mois-ci, pour s'établir à 29, son plus bas niveau depuis juin 2012. Cette baisse reflète également les pénuries de main-d'œuvre liées au durcissement de la politique d'immigration, ainsi que la hausse des coûts due aux droits de douane sur les importations.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l’indice à 31.

Les taux hypothécaires ont bondi ces dernières semaines, le taux fixe à 30 ans s’établissant en moyenne à 7,40% la semaine dernière, son plus haut niveau depuis près de trois ans, selon les données de la société de crédit hypothécaire Freddie Mac. La hausse des coûts d’emprunt, qui suit celle des rendements des bons du Trésor alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran attise l’inflation , pèse sur les ventes immobilières.

« Les constructeurs sont également confrontés à une hausse des coûts des crédits à la construction, des matériaux de construction et du gazole, ainsi qu’à une pénurie persistante de main-d’œuvre », a déclaré Bill Owens, président de la NAHB. « À l’échelle nationale, plus d’un tiers des constructeurs ont signalé des contrôles d’immigration sur leurs marchés au cours du mois dernier, ce qui a entraîné des retards dans la construction et découragé les travailleurs en situation régulière de se présenter à leur travail. »

La baisse de la demande a laissé les constructeurs immobiliers avec un excédent de stocks de logements neufs invendus sur le marché, ce qui les dissuade également de lancer de nouveaux projets de construction de maisons individuelles.

La hausse des taux hypothécaires et les prix de l’immobilier toujours élevés ont placé le marché du logement au cœur de ce que les économistes qualifient de "crise de l’accessibilité financière", à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront la composition du Congrès.

Le président Donald Trump a refusé, plus tôt cette année, de signer un projet de loi bipartite sur l’accessibilité au logement, le qualifiant de "grand ennui" alors qu’il faisait pression sur le Congrès, y compris sur ses collègues républicains qui s’opposaient à ses exigences, pour qu’il adopte d’abord des dispositions distinctes et controversées relatives aux conditions de vote.

La part des constructeurs déclarant avoir baissé leurs prix pour attirer les acheteurs a bondi à 43% en octobre, soit le taux le plus élevé de la période 2020-2026. La réduction moyenne des prix est restée inchangée à 6% pour le septième mois consécutif. Le recours à des mesures incitatives à la ventes’est établi à 65%, ce qui marque le 19e mois consécutif où au moins 60% des constructeurs y ont eu recours.

L’indice de l’enquête mesurant les conditions de vente actuelles a reculé de deux points pour s’établir à 33, tandis que celui mesurant les perspectives de ventes a chuté de cinq points pour atteindre 32. L’indice mesurant la fréquentation des acheteurs potentiels a chuté de cinq points pour s’établir à 18.

« La hausse des taux hypothécaires, l’augmentation des coûts de construction et la baisse de la confiance des consommateurs incitent davantage d’acheteurs à rester sur la touche », a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB. « En conséquence, le nombre de visiteurs potentiels a chuté à son plus bas niveau depuis avril 2012, si l’on exclut le début de la pandémie en avril 2020. »