En mai, la collecte totale en ETF UCITS a progressé de 35% sur un an

(Zonebourse.com) - Selon Amundi Investment Solutions, le marché des ETF UCITS a poursuivi sa progression en mai, avec une collecte totale de 36,4 milliards d'euros, dans un contexte où les investisseurs ont adopté un positionnement modérément optimiste à l'égard des actifs risqués.

Pour les actions ( 24,4 MdsEUR), cela s'est traduit par une exposition accrue au marché américain, en particulier sur les grandes capitalisations et les valeurs technologiques (les investissements nets en actions américaines ont augmenté de 30% par rapport à avril), tandis que pour les obligations ( 11,8 MdsEUR), le segment du crédit High Yield (HY) a particulièrement capté l'intérêt des investisseurs.

Portée principalement par les actions, la collecte nette mensuelle a progressé de 35% par rapport à mai 2025 et a dépassé les 35,5 MdsEUR enregistrés en avril 2026.

Les investissements nets des deux derniers mois confirment le rebond par rapport à mars, mois au cours duquel la collecte totale n'avait atteint que 10,6 MdsEUR en raison de l'impact mondial de la guerre au Moyen-Orient.

Bien que les investisseurs se soient montrés plus enclins à prendre des risques au cours des deux derniers mois, le sentiment de marché reste marqué par une grande incertitude autour des tensions géopolitiques, de l'inflation, de la politique des banques centrales et des perspectives de croissance. Ainsi, en matière d'exposition, les investisseurs ont privilégié la diversification*, la liquidité et la flexibilité plutôt que des allocations trop concentrées.

En outre, les ETF actions internationales (All Country) ont capté 11,2 MdsEUR, soit environ la moitié des flux actions du mois de mai, traduisant la volonté des investisseurs de se diversifier au travers de fonds offrant une exposition large.

La rotation constatée a profité aux expositions en actions américaines ( 7,7 MdsEUR) au cours du mois, soit une hausse de 30% par rapport à avril. Le secteur des technologies de l'information s'est hissé en tête de la collecte thématique ( 1,6 MdEUR), les investisseurs se tournant vers les grandes capitalisations et les valeurs technologiques, toujours soutenues par l'engouement autour de l'Intelligence Artificielle.

En revanche, l'Europe enregistre une décollecte nette, un changement notable après un mois d'avril relativement stable et un début d'année positif. Les souscriptions vers les marchés émergents sont restées positives ( 1,3 MdEUR) sans être toutefois particulièrement significatives.

Les actions japonaises ont bénéficié d'une tendance favorable ( 736 MEUR), soit une hausse de 13% d'un mois sur l'autre.

La demande thématique est restée focalisée sur le thème de l'Intelligence Artificielle, via les semi-conducteurs ( 1,1 MdEUR) et les infrastructures ( 553 MEUR), ces dernières bénéficiant de l'intérêt croissant pour la thématique de l'autonomie stratégique en Europe.

ETF obligataires : hausse significative des flux vers le crédit High Yield

Par ailleurs, les ETF obligataires ont à nouveau enregistré un mois solide, avec une collecte nette de 11,8 MdsEUR. Depuis le début de l'année, cette classe d'actifs totalise près de 40 MdsEUR d'investissements nets, soit son meilleur début d'année à ce jour.

Les investisseurs continuent de privilégier les stratégies de portage et de rendement, tout en restant attentifs aux risques liés à la politique des banques centrales et à la sensibilité aux taux d'intérêts. Les obligations d'Etat ( 4,5 MdsEUR) ont été plébiscitées par les investisseurs, suivies par les obligations d'entreprises Investment Grade ( 3,2 MdsEUR).

L'appétit pour les expositions au marché monétaire ou équivalent ( 1,7 MdEUR) met en lumière le fait que la recherche de la liquidité reste une priorité, même dans un environnement plutôt favorable au risque.

Traduisant la volonté des investisseurs d'adapter leur approche en matière de risque, les investissements nets sur le segment du crédit High Yield (HY) ont atteint 1,1 MdEUR, en hausse de 60% par rapport à avril.

Enfin, la collecte des ETF ESG s'est révélée contrastée selon les classes d'actifs. Celle des ETF actions intégrant des engagements ESG a augmenté, pour atteindre 5,3 MdsEUR, tandis que celle des ETF obligataires ESG a ralenti à 2,8 MdsEUR, ne représentant qu'environ un quart de la collecte totale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.