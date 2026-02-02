En janvier, les ventes de voitures particulières neuves ont reculé de 6,55% en France
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 08:49
Dans le détail, les ventes de Stellantis pour les voitures particulières neuves ont diminué de 2,69%, à 35 624 unités. Celles de Peugeot ont reculé de 8,18%, celles de Citroën ont augmenté de 2,80% et Fiat a vu les siennes bondir de 21,55%.
Pour le Groupe Renault , ces immatriculation ont connu une progression de 1,13%, à 27 994 unités. La marque au losange a vu ses immatriculations progresser de 20,74%, en revanche celles de Dacia ont chuté de 33,87%, et celles d'Alpine sont en hausse de 6,14%.
Chez les autres constructeurs, les performances sont très contrastées : le Groupe Volkswagen a connu une décroissance de 7,15%, BMW -24,03%, Daimler 15,49% et Tesla -42,07%.
Valeurs associées
|31,8400 EUR
|Euronext Paris
|-0,13%
A lire aussi
-
Vente d'une pépite française des cryptomonnaies : Bercy dénonce une "polémique politicienne" et promet une décision "objective" sur Exaion
Exaion propose des solutions blockchain et d'autres services dans le calcul de haute performance et la cybersécurité. Simple vente d'une entreprise non rentable ou perte d'une "pépite" dans une technologie d'avenir ? Alors que le ministère de l'Économie doit déterminer ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer