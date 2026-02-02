 Aller au contenu principal
En janvier, les ventes de voitures particulières neuves ont reculé de 6,55% en France
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 08:49

Selon des données de la Plateforme Automobile, les immatriculations de voitures particulières neuves se sont affaissées de 6,55% en France en janvier, alors que le mois comptait un jour ouvré de plus (22 contre 21 en 2025). Au total, pour ce type de véhicules, 107 157 nouvelles immatriculations ont été recensées.

Dans le détail, les ventes de Stellantis pour les voitures particulières neuves ont diminué de 2,69%, à 35 624 unités. Celles de Peugeot ont reculé de 8,18%, celles de Citroën ont augmenté de 2,80% et Fiat a vu les siennes bondir de 21,55%.

Pour le Groupe Renault , ces immatriculation ont connu une progression de 1,13%, à 27 994 unités. La marque au losange a vu ses immatriculations progresser de 20,74%, en revanche celles de Dacia ont chuté de 33,87%, et celles d'Alpine sont en hausse de 6,14%.

Chez les autres constructeurs, les performances sont très contrastées : le Groupe Volkswagen a connu une décroissance de 7,15%, BMW -24,03%, Daimler 15,49% et Tesla -42,07%.

