En forte croissance au 3e trimestre, Exail confirme ses objectifs annuels

Le groupe a enregistré une croissance organique de son CA de 21% au 3e trimestre 2026, portée par la robotique maritime, les systèmes de navigation et la photonique. Exail a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours.

Le chiffre d'affaires d'Exail Technologies a atteint 121 millions d'euros au 3e trimestre 2026, en hausse de 16% en données publiées et de 21% en données organiques par rapport à la même période de 2025.

Dans le détail, le segment "Navigation & Robotique" maritime a généré 99 MEUR de revenus, en progression de 24%, témoignant de la montée en cadence des principaux programmes de robotique maritime et de la forte dynamique des systèmes de navigation inertielle.

Le segment "Technologies avancées" a réalisé un chiffre d'affaires de 26 MEUR, en croissance organique de 12%, mais en recul de 7% en données publiées, en raison de la cession de l'activité "Automation" en mai 2026. La croissance organique a principalement été soutenue par les activités photoniques, notamment les fibres optiques spéciales, les solutions de modulation, les lasers et les instruments quantiques.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 396 MEUR, en hausse de 22% en données publiées et de 25% en données organiques.

Par ailleurs, les prises de commandes ont atteint 97 MEUR au troisième trimestre, en progression de 15% sur un an. Sur neuf mois, elles totalisent 325 MEUR, en baisse de 53%, une évolution qui s'explique principalement par une base de comparaison élevée en 2025, marquée notamment par la signature d'un contrat de 400 MEUR au premier trimestre. Le carnet de commandes s'établissait à 1 001 MEUR à fin septembre 2026, en recul de 7% sur un an.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Exail Technologies confirme son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus. Le groupe souligne également des perspectives commerciales favorables, avec plusieurs appels d'offres importants dans la lutte contre les mines et des opportunités significatives aux Etats-Unis et en Asie.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 0,24% à Paris, à 125,5 euros.