EN EXCLUSIVITÉ-Zoox, filiale d'Amazon, obtient la première autorisation aux États-Unis pour des robotaxis payants sans conducteur humain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Zoox au paragraphe 2)

* Zoox peut déployer 2.500 véhicules par an pendant deux ans

* L'entreprise annonce qu'elle va bientôt rendre son service payant à Las Vegas

* La NHTSA vise à établir de nouvelles normes de sécurité pour les véhicules autonomes

par Abhirup Roy

Zoox, la filiale d' AMZN.O d'Amazon, a obtenu l'autorisation des autorités américaines pour un déploiement commercial limité de ses "robotaxis" innovants sans volant, une première dans le secteur des transports autonomes, a annoncé jeudi l'agence américaine de sécurité routière.

Zoox a déclaré que la décision de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lui conférait l’autorisation fédérale de commencer à facturer ses trajets, et qu’elle allait bientôt mettre en place ce service payant, d’abord à Las Vegas, puis sur d’autres marchés à mesure qu’elle se conformerait aux différentes exigences des États.

La dérogation accordée par l’agence aux règles fédérales exigeant une intervention humaine, rapportée pour la première fois par Reuters, marque une étape importante pour les entreprises qui développent des robotaxis à partir de zéro, plutôt que de modifier des voitures conventionnelles selon des réglementations de sécurité rédigées bien avant l’émergence de la technologie de conduite autonome.

Aux côtés de Zoox, dont le véhicule électrique de type calèche dispose de deux rangées de sièges orientés vers l’intérieur et atteint une vitesse maximale de 75 miles (120 km) par heure, d’autres acteurs tels que Tesla TSLA.O et Waymo (filiale d’Alphabet) GOOGL.O se livrent à une course effrénée pour développer leurs services de VTC autonomes aux États-Unis.

Jonathan Morrison, administrateur de la NHTSA, a déclaré à Reuters que Zoox avait reçu l’autorisation de déployer commercialement jusqu’à 2.500 véhicules au cours de chacune des deux prochaines années.

Zoox transporte actuellement des passagers dans certains quartiers de Las Vegas et de San Francisco dans le cadre d’essais. Cette dérogation permettrait à Zoox de leur facturer des frais, sous réserve des autorisations délivrées par les autorités locales et de l’État.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

L’agence a indiqué avoir déterminé que le véhicule était aussi sûr qu’un véhicule équivalent répondant aux normes fédérales de sécurité automobile, dont l’application fait l’objet d’une dérogation. Zoox ne peut vendre aucun de ces véhicules au grand public.

"Nous pouvons affirmer sans ambiguïté que les systèmes installés sur les Zoox dépassent les exigences de performance équivalentes d’un véhicule conforme", a déclaré M. Morrison lors d’un entretien. "Mais nous voulons tout de même nous assurer que le système de conduite automatisée fonctionnera correctement."

Dans le cadre de cette dérogation, la NHTSA impose à Zoox des obligations de déclaration supplémentaires concernant des problèmes tels que les accidents ou les arrêts inappropriés sur la voie publique, et l’agence de régulation adaptera les conditions en fonction du comportement des véhicules.

"Nous avons la possibilité de retirer cette dérogation si nous constatons des problèmes de sécurité majeurs", a précisé M. Morrison.

Tous les opérateurs à distance doivent être situés aux États-Unis, a précisé la NHTSA, et Zoox doit publier des cartes des zones où circulent ses véhicules.

M. Morrison a indiqué que la NHTSA prévoyait d’élaborer les premières normes fédérales de sécurité pour les systèmes de conduite automatisés d’ici la fin du mandat de l’administration Trump. Elle propose également de revoir certaines règles existantes conçues pour les conducteurs humains, telles que l’obligation d’être équipé d’une pédale de frein et de rétroviseurs.

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

L’autorisation accordée à Zoox couronne ses efforts menés depuis des années pour commercialiser son robotaxi dans le cadre d’une réglementation élaborée avant l’émergence de la technologie de conduite autonome.

Tesla a commencé à produire un "Cybercab" dépourvu de commandes manuelles, mais n’a pas encore défini la marche à suivre pour obtenir les autorisations réglementaires.

Les autorités de régulation s’efforcent de modifier la réglementation afin de favoriser le développement de la technologie de conduite autonome tout en garantissant la sécurité.

Ce mois-ci, M. Morrison a adressé une lettre demandant aux développeurs de véhicules autonomes (ou VA) de "se concentrer immédiatement" sur la résolution de ce que la NHTSA a identifié comme "une tendance manifeste des VA sans conducteur à gêner les forces de l’ordre et les autres premiers intervenants".

Cette situation, associée à des problèmes tels que des robotaxis contournant des bus scolaires à l’arrêt ou s’engageant dans des zones de travaux, se bloquant sur des routes inondées ou à des carrefours très fréquentés, et enfreignant le code de la route, a suscité des inquiétudes du public concernant la sécurité et a conduit à des rappels de véhicules.

"Si ces problèmes persistent, nous n’hésiterons pas à faire pleinement usage de nos pouvoirs de contrôle", a déclaré M. Morrison. À la suite de cette lettre, Zoox a procédé au rappel de sa flotte , composée de 105 véhicules autonomes, afin de mettre à jour leur logiciel, expliquant que ceux-ci pourraient ne pas détecter une fumée épaisse, en particulier lors de situations d’urgence.

M. Morrison doit s’exprimer jeudi sur certaines des mesures de sécurité mises en place par l’agence lors du symposium sur les transports automatisés organisé par le groupe d’ingénierie SAE International à San Diego.