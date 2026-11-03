EN EXCLUSIVITÉ-Un milliardaire américain serait à l'origine d'un projet d'échange visant à racheter les actifs internationaux de Lukoil, selon certaines sources

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* Une banque travaillant pour le consortium aurait acheté pour plusieurs milliards de dollars de titres Lukoil, selon deux sources

* Le portefeuille international de Lukoil était initialement évalué à 22 milliards de dollars

* Le processus de vente s'éternise depuis plus d'un an

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par Anna Hirtenstein, Timour Azhari et Jarrett Renshaw

Un consortium dirigé par le milliardaire américain Todd Boehly prépare un échange de titres visant à acquérir les actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, soumis à des sanctions, et un accord devrait être conclu d'ici quelques semaines, ont déclaré quatre personnes proches du processus de vente.

Une banque agissant pour le compte du consortium a racheté pour plusieurs milliards de dollars de titres gelés de Lukoil à des fonds d’investissement occidentaux afin de les échanger contre les actifs étrangers de la société, ont précisé trois de ces sources.

Ces sources ont souhaité garder l’anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement sur ce sujet.

Si elle aboutit, cette transaction mettrait fin à un processus de vente qui s'éternise depuis plus d'un an et dont la valeur initiale du portefeuille concerné était estimée à 22 milliards de dollars . Les actifs étrangers de Lukoil comprennent des gisements pétroliers, des raffineries et des stations-service en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

La valeur du portefeuille s’est détériorée, certains actifs ayant cessé leur activité, ont indiqué deux de ces sources.

Un accord permettrait également de vérifier si les sanctions occidentales peuvent contraindre une grande entreprise russe à céder ses actifs internationaux tout en conservant ses activités pétrolières stratégiques et en limitant les gains financiers revenant à Moscou.

Le consortium comprend M. Boehly, un homme d’affaires basé à Miami qui détient des participations dans les équipes sportives de Los Angeles, les Dodgers et les Lakers, ainsi que des investisseurs émiratis: International Holding Company (IHC) et Al Hail Holding. Les frères Al-Khayat, d’origine syro-qatarienne, et l’International Development Finance Corp (DFC) soutiennent également cette offre.

Les représentants de M. Boehly n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Un porte-parole d’IHC a déclaré que la société ne commentait pas les activités d’investissement potentielles. Al Hail, les frères Al-Khayat et la DFC américaine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Lukoil n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le projet prévoit une transaction sans apport en numéraire, dans le cadre de laquelle les titres Lukoil gelés détenus par des investisseurs occidentaux, dont Capital Group, seraient échangés contre les actifs internationaux de Lukoil, ont indiqué ces sources.

Capital Group n’a pas souhaité faire de commentaire.

OFFRE INITIALE REJETÉE

Le processus de vente a débuté à la suite des sanctions américaines imposées à Lukoil en octobre 2025. Reuters a rapporté en février que les États-Unis avaient ralenti la vente en partie pour faire pression sur la Russie dans le cadre des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

En décembre dernier, le Trésor américain a rejeté une offre (link L1N3XL0ST) émanant d’un consortium comprenant notamment la banque américaine Xtellus Partners, estimant que Lukoil ne devait pas tirer de profit exceptionnel de cette vente, que ce soit sous forme d’actions ou d’espèces.

Le consortium dirigé par M. Boehly a pu aller de l’avant en s’engageant à placer les actions sur un compte séquestre, plutôt que de les transférer directement à Lukoil, ont indiqué deux sources. Le Trésor américain n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Plus d’une douzaine d’entreprises ont soumissionné pour les actifs de Lukoil, notamment les géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron, le groupe américain de capital-investissement Carlyle, ainsi que l’ancien propriétaire de Pornhub, Bernd Bergmair (link L6N3X70R8), a rapporté Reuters en novembre dernier. Carlyle s’est retiré de la course le mois dernier (link L1N45V07F), laissant le consortium de Boehly en tête.

ACHAT DE TITRES LUKOIL AUPRÈS DE FONDS AMÉRICAINS ET BRITANNIQUES

La banque agissant pour le compte du consortium a racheté des titres Lukoil à une dizaine de fonds d’investissement américains et britanniques, ainsi qu’à des banques dépositaires américaines qui les détenaient pour le compte d’investisseurs particuliers, ont indiqué deux de ces sources.

Les actions ont été évaluées à 30 centimes pour un dollar, ont précisé les deux autres sources, une décote substantielle qui reflétait leur statut soumis à des sanctions.

Les fonds d’investissement occidentaux étaient d’importants détenteurs d’actions Lukoil avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Ces actions ont ensuite été retirées des principaux indices des marchés émergents et ont depuis été gelées et dépréciées par les fonds occidentaux.