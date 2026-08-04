EN EXCLUSIVITÉ-Sysco a cessé de s'approvisionner en laitue iceberg auprès de Taylor Farms et du Mexique en raison de l'épidémie de cyclosporiase qui touche actuellement les États-Unis, a déclaré son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles et d'une citation) par Tom Polansek

Sysco SYY.N , le plus grand distributeur alimentaire américain, a cessé d’acheter de la laitue iceberg auprès de Taylor Farms et du Mexique en raison de l’épidémie de cyclosporiase aux États-Unis, a déclaré mardi son directeur général, Kevin Hourican. Une enquête menée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine a établi un lien entre l'épidémie et la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell et provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique. Cependant, les autorités continuent de rechercher d'autres sources potentielles.

"Nous n’achetons plus de laitue iceberg chez eux, ni au Mexique", a déclaré M. Hourican lors d’une interview. "Dans la mesure où nous pouvons diversifier davantage nos approvisionnements, c’est une question sur laquelle nous travaillons activement."

À la mi-juillet, Sysco a suspendu les ventes et la distribution de la laitue iceberg de Taylor Farms provenant du Mexique. Sysco a procédé à un rappel volontaire à l’époque, puis Taylor Farms a notifié au distributeur le rappel officiel, a précisé M. Hourican.

La semaine dernière, l’ancien commissaire de la FDA , Scott Gottlieb, a déclaré que certains grands distributeurs et restaurants évitaient les produits provenant d’autres producteurs du centre du Mexique, par crainte d’une contamination plus généralisée des exploitations agricoles de la région.

"Nous avons changé de pays et de zone géographique d’origine, et nous communiquons bien sûr activement avec nos clients sur la situation actuelle", a déclaré M. Hourican.