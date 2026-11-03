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EN EXCLUSIVITÉ-Skydance remanie son équipe de distribution alors que huit cadres quittent l'entreprise
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 20:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jaspreet Singh

Skydance SKYD.N , le géant des médias qui a fusionné Paramount-Skydance avec Warner Bros. Discovery le mois dernier, a nommé Sarah Bergman et Mickey Carter à la tête de son activité de distribution, alors que huit cadres s'apprêtent à quitter l'entreprise à la suite du rachat, selon une note de service envoyée mardi et consultée par Reuters.

La note, envoyée par Ray Hopkins, président de la distribution chez Skydance, indique que la nouvelle équipe de direction travaillera à la mise en place de la structure de leurs organisations respectives dans les semaines à venir.

Parmi les départs figurent quatre cadres de Warner Bros. Discovery: Rivka Golomb, Kelly Kane, Jeff Cross et Rich Palermo. Les quatre autres — David Comisar, Kurt Davis, Deena Demasi et Ken Kay — proviennent de la branche Paramount de l’entreprise.

La note de service cite également sept cadres de Paramountet de Warner Bros. qui occuperont des postes clés sous la direction de Bergman et Carter. Le département de la distribution se concentre sur la conclusion d’accords avec les opérateurs de câble et de satellite, les chaînes de télévision et les plateformes de streaming pour la diffusion de ses contenus. Après la finalisation du rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount-Skydance pour 110 milliards de dollars, l’entité issue de la fusion a été baptisée Skydance. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Skydance, dirigée par David Ellison, vise à réaliser au moins 6 milliards de dollars d’économies prévues, tout en gérant une dette combinée d’environ 80 milliards de dollars, à l’heure où Hollywood est en pleine mutation sous l’effet de l’essor du streaming et de la consolidation du secteur.

Sarah Bergman occupe actuellement le poste de vice-présidente exécutive chargée des réseaux et de la distribution en streaming chez Warner Bros. Discovery, tandis que Mickey Carter est vice-président exécutif chargé de la distribution aux États-Unis chez Paramount, selon leurs profils LinkedIn.

Jeff Cross, actuel vice-président exécutif chargé des affaires juridiques, de la distribution et des partenariats commerciaux, quittera également l’entreprise, mais restera en poste en tant que conseiller principal pour l’activité de distribution. Ses fonctions seront reprises par Rick Baker, vice-président exécutif de Paramount et directeur juridique adjoint chargé de l’activité de distribution et des affaires juridiques.

Le mois dernier, Skydance a proposé à certains de ses employés une offre de départ volontaire à titre exceptionnel. L’entreprise devrait compter environ 53.000 employés, selon les rapports annuels de Paramount et de Warner Bros. Discovery pour 2025.

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