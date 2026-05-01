EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Woodside aurait du mal à écouler ses volumes de GNL à l'usine de GNL de Louisiane

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* Selon certaines sources, les frais de liquéfaction élevés pratiqués par Woodside dissuadent les acheteurs

* Le seul contrat à long terme de Woodside est celui conclu avec Uniper pour un volume maximal de 2 millions de tonnes par an provenant de Louisiana LNG

* Woodside prévoit que les livraisons de GNL de Louisiane débuteront en 2030 dans le cadre de l'accord avec Uniper

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 2, 11 et 13) par Curtis Williams et Helen Clark

La société australienne Woodside Energy WDS.AX peine à vendre les volumes de gaz naturel liquéfié provenant de son installation d'exportation Louisiana LNG en projet, car elle demande des frais de liquéfaction supérieurs aux tarifs en vigueur sur le marché américain, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Le producteur d'énergie australien n'a annoncé jusqu'à présent qu'un seul accord de vente et d'achat à long terme pour ce projet, conclu avec l'allemand Uniper UN0k.DE et portant sur un volume pouvant atteindre 2 millions de tonnes par an. Cela équivaut à environ 25 % de la part de Woodside dans la production de l'usine, hors les 8 millions de tonnes de GNL qu'elle a décidé de conserver pour son propre portefeuille. Les frais de liquéfaction sont facturés par les producteurs en plus du prix de base de l'énergie pour transformer le gaz naturel en liquide en vue de son transport. Ils ont augmenté en raison de la pénurie de main-d'œuvre, de la hausse des coûts de construction et d'une forte demande encore stimulée par le conflit actuel avec l'Iran, mais la résistance à laquelle Woodside est confrontée pourrait indiquer un plafond quant à ce que les acheteurs sont prêts à payer pour le GNL américain.

“Le problème de Woodside réside dans le prix de ses frais de liquéfaction, qui sont supérieurs à ceux pratiqués par d’autres acteurs aux États-Unis”, a déclaré l’une des sources. Selon cette personne, Woodside demandait initialement des frais de liquéfaction supérieurs à 2,80 dollars par million de BTU, alors que les tarifs du marché américain se situent généralement entre 2,40 et 2,50 dollars par mmBtu. Cheniere Energy LNG.N – le plus grand producteur américain – pratique des tarifs légèrement supérieurs, autour de 2,60 dollars, tandis que Venture Global VG.N figure parmi les moins chers, avec environ 2,30 dollars, a précisé la source. Une autre source proche des discussions sur les prix a déclaré que l'offre de Woodside était attractive à certains égards, notamment en ce qui concerne la durée des contrats, mais que le prix s'est avéré être un point d'achoppement.

“Woodside propose des contrats de 10 ans, ce qui est attractif en termes de durée, mais le point d'achoppement a été le prix”, a déclaré la source. “Ils voulaient 2,80 dollars par mmBtu, mais proposent désormais 2,60 dollars.”

WOODSIDE A SIGNALÉ UN FORT INTÉRÊT DE LA PART DES CLIENTS Woodside a refusé de commenter. Cependant, lors d’une conférence de presse qui a suivi l’assemblée générale annuelle de Woodside la semaine dernière, la directrice générale Liz Westcott a déclaré que l’intérêt des clients restait fort et que la société était satisfaite des progrès réalisés chez Louisiana LNG.

“De nombreux clients voient l’intérêt d’une diversification géographique, et nous sommes très satisfaits de la façon dont le processus se déroule chez Louisiana LNG”, a déclaré Mme Westcott.

“Nous continuons à bénéficier d’un bon positionnement tarifaire sur le marché. Nous faisions partie de la nouvelle vague de projets de GNL, et nous sommes l’un des fournisseurs de GNL les moins chers”, a-t-elle ajouté. Le projet Louisiana LNG s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Woodside en Amérique du Nord, qui mise sur uneadministration américainefavorable aux énergies fossiles et sur la demande mondiale croissante de gaz.

La phase 1 du projet devrait coûter environ 17,5 milliards de dollars. Woodside a cédé 40 % de l’installation à la société d’investissement américaine Stonepeak, tandis que la société américaine d’infrastructures énergétiques Williams WMB.N en a acquis 10 % supplémentaires. La première phase du projet consiste en la construction d'une installation à trois trains, ou unités de traitement, d'une capacité totale de 16,5 millions de tonnes par an. Woodside a cédé 50 % de l'usine et a déclaré qu'elle conserverait un peu plus de 8 millions de tonnes par an de GNL pour son propre compte, tout en proposant les 8,5 millions de tonnes restantes sur le marché via des contrats à long terme. L'accord d'approvisionnement conclu entre Woodside et Uniper prévoit que la société allemande s'approvisionnera en GNL à hauteur de 1 million de tonnes par an en provenance de Louisiane pendant 13 ans, ainsi qu'en 1 million de tonnes par an supplémentaires provenant de son portefeuille mondial. Les livraisons devraient débuter en 2030, date à laquelle la mise en service de Louisiana LNG est prévue.

Le mois dernier, lors de la CERAWeek, Mike Smith, directeur général de Freeport LNG, s'est plaint que les frais de liquéfaction étaient trop bas et a déclaré que la société ne construirait pas de nouvelles capacités si les prix restaient inférieurs à 3 dollars par mmBtu.