EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, un différend avec un fournisseur de Boeing aurait interrompu la production des 777-cargo pendant deux mois

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* Un différend sur les prix avec un fournisseur interrompt la production des Boeing 777-cargo

* Selon certaines sources, Boeing souhaiterait prendre en charge la production des pièces en question

* Les avions 777X ne sont pas affectés grâce à leurs ailes en matériaux composites

par Dan Catchpole

Le litige opposant Boeing

BA.N à un petit fournisseur basé en Floride a interrompu la production de son 777-cargo pendant près de deux mois et perturbé la production du 767, y compris les versions cargo et les avions ravitailleurs KC-46, selon des employés de Boeing et des documents judiciaires.

Boeing a déposé une plainte en août, alléguant que le fournisseur Vaero avait cessé de livrer un composant essentiel de l’aile, appelé « kit de nervures de bord de fuite », paralysant ainsi les travaux à l’usine de production d’ailes d’Everett, dans l’État de Washington, qui soutient les programmes du 777-cargo et du 767, selon une copie de la plainte consultée par Reuters. Cette perturbation coûtait à Boeing jusqu’à 6,5 millions de dollars par jour, selon la plainte.

Boeing a déclaré dans la plainte que le « kit de nervures de bord de fuite » était une pièce « indispensable » et que Vaero en était le seul fournisseur.

Bien que les deux entreprises soient parvenues à un accord fin septembre, la production du 777-cargo n’a toujours pas repris, selon trois employés de Boeing proches du dossier. Ceux-ci ont souhaité garder l’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement.

Ce litige a également perturbé la production du 767, un avion-cargo et militaire à fuselage large, ont indiqué ces sources. Depuis l’accord, Boeing a reçu certaines pièces destinées à la chaîne de production du 767, selon l’un des employés.

Cette interruption prolongée met en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement aérospatiales, illustrant comment un différend impliquant un seul fournisseur peut paralyser la production d’avions qui font l’objet d’une forte demande.

Le litige a été révélé pour la première fois par Law.com en août, mais l’interruption de production de près de deux mois n’avait pas encore été signalée.

Boeing n’a pas souhaité faire de commentaire. Vaero n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

INTERNALISATION DE LA PRODUCTION

Boeing tente d’internaliser la production du kit de nervures de bord de fuite, selon deux de ces sources. Ce composant est utilisé dans l’assemblage des ailes du 767 et de la génération actuelle de 777-cargo. Le 777X de Boeing, qui utilise des ailes en matériaux composites, n’a pas été affecté.

En l’absence des pièces fournies par Vaero, Boeing a retiré deux avions-cargos 777 partiellement assemblés de sa chaîne d’assemblage final, selon un employé de Boeing.

En s'appuyant sur les données du cabinet de conseil en aviation IBA, Reuters a identifié l'un de ces appareils comme étant destiné à FedEx FDX.N .

FedEx n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Boeing a livré 21 avions-cargos 777 depuis le début de l'année, selon les données de l'entreprise. Le constructeur dispose également d'une poignée d'avions-cargos dont les ailes ont été assemblées avant le litige et qui pourraient encore être livrés avant la fin de l'année, selon deux employés de Boeing.