EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Temasek, LIC et un fonds de pension canadien seraient sur le point de céder leurs participations lors de l'introduction en bourse de la NSE en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jayshree P Upadhyay et Vibhuti Sharma

L'investisseur public singapourien Temasek et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada font partie des 20 investisseurs qui envisagent de céder leurs participations lorsque la Bourse nationale indienne (NSE) entrera en bourse cette année, ont indiqué des sources proches du dossier.

La vente d'actions de la plus grande bourse indienne représenterait une valeur de 2,75 milliards de dollars, sur la base d'une valorisation totale de la NSE estimée à 55 milliards de dollars par une plateforme qui négocie ses actions non cotées.

Il s'agira de l'une des deux grandes ventes d'actions en Inde cette année, avec l'introduction en bourse de Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire Mukesh Ambani. La NSE tente de s'introduire en bourse depuis 2016, son principal concurrent national, BSE Ltd BSEL.NS , ayant fait son entrée en bourse en 2017.

Parmi les vendeurs figureront également l'assureur public indien Life Insurance Corporation LIFI.NS , la plus grande banque du pays, la State Bank of India SBI.NS , et le fonds de capital-investissement local ChrysCapital, ont indiqué les deux sources.

Au total, les actionnaires existants de la NSE céderont une participation de 5 % lors de l'introduction en bourse, ont ajouté ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat pour citer les investisseurs pour la première fois, car elles n'étaient pas autorisées à s'adresser aux médias.

En réponse aux questions de Reuters, la NSE a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé une introduction en bourse par le biais d'une offre de vente, mais a refusé de faire d'autres commentaires à ce stade.

LIC, SBI et ChrysCapital n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Temasek et CPPIB ont refusé de commenter.

La NSE est également la plateforme de transactions de dérivés sur actions la plus active au monde, avec une cotation approuvée cette année après un long retard dû à un litige avec l'autorité de régulation des marchés, le Securities and Exchange Board of India.

Un règlement financier visant à résoudre le litige avec est probable, ouvrant la voie à l'offre publique.

Avec 177 807 actionnaires, la NSE est la plus grande société non cotée en Inde en termes de nombre d'investisseurs, ce qui rend l'opération d'offre publique plus complexe.

LIC, SBI, Temasek Holdings, Morgan Stanley et CPPIB sont les actionnaires institutionnels.

Lundi était la date limite pour les manifestations d'intérêt en vue d'une vente, sollicitées par les banques d'affaires dans le cadre du processus d'introduction en bourse, ont indiqué les deux sources.

La NSE va désormais déposer son projet de prospectus auprès de la SEBI d'ici le mois prochain , après la publication de ses résultats financiers.

Le bénéfice trimestriel après impôts de la NSE a augmenté de 15 % pour atteindre 24,08 milliards de roupies au troisième trimestre clos le 31 décembre , grâce à l'amélioration des activités de transactions de produits dérivés. Son chiffre d'affaires consolidé a augmenté de près de 7 % par rapport au trimestre précédent.