EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Silver Lake serait en pourparlers en vue d'acquérir Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les actions et la valeur boursière, le contexte sectoriel, ainsi que des informations sur Silver Lake, aux paragraphes 2, 4, 8 à 10, 12 et 15)

* Les négociations sont en cours et aucun accord n'est garanti, selon des sources proches du dossier

* Workday affichait une capitalisation boursière d’environ 43 milliards de dollars avant que l’article de Reuters ne fasse grimper le cours de l’action de près de 18 %

* Silver Lake pourrait faire appel à d'autres investisseurs pour financer l'opération, selon une source

par Milana Vinn

La société de capital-investissement Silver Lake est en pourparlers pour acquérir Workday WDAY.O dans le cadre d’une opération qui figurerait parmi les plus importantes acquisitions d’entreprises logicielles de l’histoire, selon des sources proches du dossier.

La nouvelle de ces discussions a fait bondir le cours de l’action Workday de près de 18 % jeudi.

Silver Lake et l’éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines et de gestion financière ont mené des discussions au sujet d’une éventuelle transaction ces derniers mois, ont indiqué ces sources. Les négociations se poursuivent et rien ne garantit qu’un accord aboutira, ont précisé ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat en raison du caractère confidentiel des discussions.

La société, basée à Pleasanton, en Californie, affichait une capitalisation boursière d’environ 43 milliards de dollars avant que Reuters ne fasse état de ces discussions, ce qui a provoqué une forte hausse de son action. Le titre a clôturé à 206.45 dollars jeudi, portant la capitalisation boursière de Workday à environ 51.1 milliards de dollars. Silver Lake pourrait faire appel à des investisseurs supplémentaires pour financer l’opération, a déclaré l’une de ces sources. La société de capital-investissement s’était associée au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite et à Affinity Partners pour l’opération de retrait de la cote du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts, d’un montant d’environ 55 milliards de dollars, l’année dernière.

Ni Silver Lake ni Workday n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Avant l’annonce de jeudi, l’action Workday avait chuté d’environ 15 % cette année, les investisseurs s’interrogeant sur la pérennité des logiciels traditionnels à l’ère des progrès rapides de l’intelligence artificielle. Le titre avait perdu plus de 40 % par rapport à son plus haut niveau de 2024.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L’IA FREINENT LES OPÉRATIONS DE RACHAT

Les sociétés de capital-investissement sont restées largement en retrait des grandes opérations de rachat de sociétés de logiciels cette année, les inquiétudes liées à l’intelligence artificielle rendant plus difficile l’évaluation de la croissance future et de la valeur des éditeurs de logiciels traditionnels. Cela a contribué à la rareté des opérations de privatisation de grandes sociétés de logiciels cette année. Hg Capital a conclu en janvier un accord visant à privatiser le fabricant de logiciels financiers OneStream pour environ 6,4 milliards de dollars — l’une des plus importantes opérations de rachat de sociétés de logiciels annoncées cette année.

Une éventuelle acquisition de Workday serait d’une ampleur nettement supérieure, ce qui en ferait l’un des plus grands tests à ce jour de l’appétit des fonds d’investissement pour les entreprises de logiciels traditionnelles, alors que l’IA redéfinit le secteur. Cette opération ferait également suite à l’accord conclu par Thoma Bravo en vue d’acquérir le fournisseur de logiciels de gestion de la paie Dayforce, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 12,3 milliards de dollars.

Silver Lake a déjà investi à plusieurs reprises dans des entreprises technologiques et de logiciels, notamment le fabricant d’ordinateurs Dell Technologies, l’éditeur de logiciels cloud VMware et le développeur de logiciels de gestion de l’expérience client Qualtrics.

LE PARI DE WORKDAY SUR L’IA

Fondée en 2005 par Aneel Bhusri et David Duffield, anciens dirigeants de PeopleSoft, Workday est entrée en bourse en 2012 et propose des logiciels cloud destinés aux ressources humaines, à la paie, aux finances, à la gestion des dépenses et à la planification. L’entreprise compte plus de 11 500 clients à travers le monde, parmi lesquels Netflix, U.S. Bank, l’université Johns Hopkins et Thomson Reuters.

Aneel Bhusri a repris le poste de directeur général de Workday en février, en remplacement de Carl Eschenbach, alors que l’entreprise doit faire face à la pression croissante exercée par l’intelligence artificielle sur les logiciels d’entreprise traditionnels.

Workday a enregistré un chiffre d’affaires de 9,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025, en hausse de 13 %, tout en générant un flux de trésorerie d’exploitation de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 19 %. La croissance du chiffre d’affaires a toutefois ralenti par rapport aux 16 % enregistrés l’année précédente.