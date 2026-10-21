EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Samsung et SK Hynix modernisent leurs usines en Chine pour produire des puces plus sophistiquées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung prévoit de faire passer son usine de Xi'an aux puces de mémoire flash à 286 couches d'ici 2027, selon une source

* SK Hynix souhaite fabriquer des puces comportant 240 couches ou plus sur son site de Dalian, selon certaines sources

* SK Hynix pourrait solliciter l'autorisation des États-Unis pour mener des activités de R&D sur des technologies plus avancées à Dalian, selon une source

(Ajout de la réaction des actions Samsung et SK Hynix au paragraphe 9)

par Hyunjoo Jin, Liam Mo et Karen Freifeld

Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS modernisent leurs usines chinoises afin de produire des puces mémoire plus avancées, ont déclaré quatre sources proches du dossier, dans le but de contrer la concurrence d’un rival chinois en pleine expansion et de répondre à l’énorme demande en matière d’IA.

Le montant des investissements à consacrer à leurs activités en Chine est devenu un casse-tête pour les géants sud-coréens des semi-conducteurs depuis que les États-Unis ont commencé à imposer des contrôles à l’exportation sur certains équipements de fabrication de puces en 2022, dans le cadre d’une stratégie visant à ralentir les progrès technologiques de la Chine.

Les deux entreprises sont désormais tenues de demander chaque année des licences américaines si elles souhaitent installer en Chine des équipements fabriqués aux États-Unis, tels que des machines de gravure. Le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce a également déclaré en 2025 qu’il n’avait pas l’intention d’accorder de licences pour la modernisation technologique et l’augmentation des capacités des usines de ces fabricants de puces étrangers en Chine.

Ces contraintes réglementaires ont limité leur capacité à moderniser leurs usines et ont contribué à une perte de parts de marché au profit de Yangtze Memory Technologies Co (YMTC). Les dirigeants des fabricants de puces sud-coréens ont publiquement averti que les tensions géopolitiques nuisaient à leurs activités en Chine.

Samsung a confirmé dans un communiqué adressé à Reuters que des mises à niveau étaient en cours et se déroulaient en étroite concertation avec Washington. SK Hynix a déclaré avoir installé des équipements dans son usine de Dalian, dans le nord-est de la Chine, en concertation avec le gouvernement américain. Aucune des deux entreprises n’a divulgué de détails concernant ces plans de production, qui sont révélés ici pour la première fois.

Reuters n’a toutefois pas pu déterminer dans quelle mesure les autorités américaines ont accordé des licences d’exportation pour les équipements dont Samsung et SK Hynix ont besoin pour les mises à niveau prévues.

Selon ces sources, les deux entreprises s’efforcent de fabriquer, dans leurs usines chinoises, des puces mémoire flash NAND comportant plus de 200 couches, dont les produits ne sont actuellement pas aussi avancés que les puces produites en Corée du Sud.

La mémoire NAND, un type de puce capable de conserver des données hors tension, est largement utilisée dans les smartphones, les PC et les disques SSD destinés aux centres de données d’intelligence artificielle. Un nombre plus élevé de couches par puce se traduit par une plus grande densité de stockage et des coûts réduits.

Les actions de Samsung et de SK Hynix ont toutes deux clôturé en hausse de 6 % mercredi après la publication de cet article.

SAMSUNG VISE DES PUCE À 286 COUCHES

L’usine de Samsung à Xi’an, dans le nord-ouest de la Chine, qui représente environ 40 % de la production mondiale de NAND de l’entreprise, fabrique actuellement des puces comportant environ 200 couches, selon deux de ces sources.

Dans le cadre d’un projet connu en interne sous le nom de « Monami » — du français « mon ami » —, Samsung transforme cette usine pour y fabriquer des puces NAND V9 à 286 couches, avec pour objectif une production mensuelle de 5 000 plaquettes en décembre de cette année, puis une augmentation à 40 000 plaquettes d’ici décembre 2027, a déclaré l’une de ces sources.

Samsung a déclaré que cette modernisation était conforme à la réglementation américaine en matière d’exportation, ajoutant: « Cette modernisation vise à répondre à la demande croissante de nos clients internationaux, y compris ceux aux États-Unis. L’entreprise n’augmente pas sa capacité de production et ne construit pas de nouvelles usines. »

SK Hynix envisage de se tourner vers la production de produits NAND comportant 240 couches ou plus sur ses sites de Dalian, ont indiqué trois sources proches du dossier.

Elle y fabrique actuellement des produits comportant 192 couches, a précisé l’une de ces sources.

SK Hynix a acquis le site de Dalian lors du rachat des activités NAND d’Intel en 2021, et celui-ci reste le seul site de fabrication de puces NAND pour cette branche d’activité. Désormais baptisée Solidigm, la société se prépare à une introduction en bourse aux États-Unis , a rapporté Reuters le mois dernier.

L’une de ces sources a indiqué que l’entreprise était autorisée à fabriquer des puces comportant jusqu’à 240 couches à Dalian et qu’elle pourrait solliciter l’autorisation de Washington pour y mener des activités de recherche et développement sur des puces de plus de 300 couches, ce qui l’aiderait à jeter les bases d’une production potentielle aux États-Unis. L’entreprise est en pourparlers avec l’administration Trump au sujet de projets de construction d’une nouvelle usine de mémoires NAND aux États-Unis.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité du gouvernement américain n’a pas répondu directement aux questions de Reuters concernant l’état d’avancement des autorisations pour les fabricants de puces sud-coréens. Il a renvoyé Reuters à sa déclaration de 2025, selon laquelle le bureau avait l’intention d’accorder des licences leur permettant d’exploiter leurs usines existantes en Chine, mais pas d’augmenter leur capacité de production ni de moderniser leur technologie.

YMTC FAIT DES PROGRÈS

Alors que Samsung et SK Hynix se sont débattus avec la question du montant des investissements à consacrer à leurs usines chinoises, YMTC a fait de grands progrès.

Selon le cabinet d’études Omdia, l’entreprise détenait 38,5 % du marché chinois des mémoires NAND au deuxième trimestre, contre 28 % pour l’ensemble de l’année 2025, dépassant ainsi Samsung. À l’inverse, la part de marché de Samsung a reculé à 33,5 % (contre 36 %), tandis que celle de SK Hynix est tombée à 17 % (contre 20 %).

La gamme de produits d’YMTC se compose principalement de puces NAND à 160 et 232 couches, mais l’entreprise produit également une petite quantité de puces à 294 couches et prévoit de fabriquer des produits comportant plus de 300 couches, selon deux sources distinctes.

YMTC n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

En dehors de la Chine, Samsung commercialise des puces NAND comptant jusqu’à 286 couches et a également dévoilé en août un prototype de puce NAND comportant plus de 400 couches. SK Hynix commercialise quant à elle des puces NAND comptant jusqu’à 321 couches.