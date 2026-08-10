EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Safe Harbor, filiale de Blackstone, serait sur le point de conclure un accord de 1,5 milliard de dollars pour le rachat de MarineMax

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* Safe Harbor s'apprêterait à verser environ 53 dollars par action en espèces, selon des sources proches du dossier

* L'accord pourrait être annoncé dès cette semaine, selon certaines sources

* Cette enchère met fin à plusieurs mois de pression menée par la société d'investissement Donerail

par Svea Herbst-Bayliss et David French

Safe Harbor Marinas, filiale de Blackstone Infrastructure et premier propriétaire et exploitant mondial de ports de plaisance, est sur le point de conclure un accord de 1,5 milliard de dollars pour acquérir MarineMax

HZO.N , ont indiqué des sources proches du dossier. Cet accord mettra un terme à une bataille de plusieurs mois pour le rachat de ce distributeur spécialisé dans les yachts de plaisance, qui s'adresse à une clientèle aisée grâce à ses 65 ports de plaisance et sites de stockage ainsi qu'à ses 70 concessions, principalement aux États-Unis. L'investisseur activiste Donerail et la société de capital-investissement Centerbridge figuraient également parmi les soumissionnaires lors du dernier tour d'enchères, a rapporté Reuters le mois dernier.

Safe Harbor devrait verser environ 53 dollars par action en espèces pour acquérir MarineMax, ont indiqué les sources, ce qui représente une prime significative par rapport à son cours de clôture de vendredi, à 35,68 dollars. Cela valoriserait les capitaux propres de MarineMax à 1,17 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters. MarineMax affichait une dette à long terme de 335 millions de dollars à la fin du mois de juin, selon le fournisseur de données LSEG.

L'accord pourrait être annoncé dès cette semaine, sauf complications de dernière minute, ont ajouté ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations privées.

MarineMax n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Blackstone n’a pas souhaité s’exprimer. Il s'agirait de l'opération la plus importante de Safe Harbor depuis son rachat par la branche infrastructure de Blackstone, dans le cadre d'une opération de 5,7 milliards de dollars réalisée en avril de l'année dernière.

L’acquisition de MarineMax, dont le siège se trouve à Oldsmar, en Floride, permettra d’ajouter de nouveaux ports de plaisance au réseau existant de Safe Harbor, qui comprend des activités aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Méditerranée.

Safe Harbor détiendra et exploitera l’ensemble des segments d’activité de MarineMax, ont indiqué certaines de ces sources.

La guerre d’enchères autour de MarineMax souligne l’attrait croissant du secteur des ports de plaisance pour les investisseurs, les taux d’intérêt bas ayant soutenu les dépenses des consommateurs aisés en produits de luxe tels que les yachts, alors même que d’autres catégories de revenus sont contraintes de se serrer la ceinture. Donerail avait intensifié la pression sur MarineMax en octobre en exhortant publiquement la société à se vendre ou à remplacer son directeur général, Brett McGill. MarineMax a procédé à certains changements visant à répondre aux préoccupations des investisseurs, notamment en remplaçant des membres de son conseil d’administration, mais a commencé à solliciter officiellement l’intérêt d’acheteurs à partir du mois d’avril.