EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, plusieurs États américains s'apprêtent à intenter une action en justice pour bloquer le rachat de Warner Bros par Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la précision selon laquelle une action en justice devrait être intentée dans les semaines à venir au paragraphe 2, et d'un commentaire de Paramount aux paragraphes 5 et 6) par Jody Godoy

Un groupe d'États américains, dont la Californie et New York, prépare une action en justice visant à bloquer l'acquisition de Warner Bros WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O pour 110 milliards de dollars, ont déclaré vendredi à Reuters des sources proches du dossier.

La plainte devrait être déposée dans les semaines à venir, ont indiqué ces sources. Cette affaire marquerait la démarche la plus audacieuse à ce jour des États dans leur effort pour se placer à l’avant-garde de l’application des lois de la concurrence aux États-Unis, alors que leurs homologues mieux financés au sein de l’administration Trump adoptent une vision plus favorable aux entreprises en matière d’application de la loi.

Les analystes estiment également que Paramount devrait obtenir plus facilement l'autorisation des autorités fédérales de la concurrence aux États-Unis, en partie grâce à ses relations politiques. Le père du directeur général de Paramount, David Ellison, le milliardaire et cofondateur d'Oracle Larry Ellison, a noué des liens avec le président Donald Trump.

Les actions de Warner Bros ont chuté après que Reuters a rapporté la nouvelle en premier, et affichaient une baisse de 3,6 % vendredi après-midi. Les actions de Paramount ont accentué leurs pertes et ont chuté de 6,7 %.

Un porte-parole de Paramount a déclaré que l'accord renforcerait la concurrence et que s'y opposer “reviendrait à donner à des acteurs bien établis comme Netflix un avantage qu'ils ne méritent pas”.

“Nous continuerons à lutter contre toute tentative visant à faire échouer un accord qui profite clairement aux consommateurs, aux créateurs et à l'ensemble du secteur”, a déclaré le porte-parole.

On ne savait pas immédiatement quels autres États se joindraient au recours. Un porte-parole du bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta , a déclaré que l'enquête de la Californie se poursuivait, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Le projet de transaction a suscité une vive opposition de la part d’acteurs, de scénaristes et d’autres acteurs d’Hollywood, qui craignent qu’il n’entraîne des suppressions d’emplois. Hollywood et Wall Street suivent de près cette opération aux enjeux considérables, qui réunirait certaines des franchises les plus durables de l’industrie du divertissement.