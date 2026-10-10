EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Nuvacore, une start-up spécialisée dans les puces électroniques et soutenue par Sequoia, serait en train de lever des fonds sur la base d'une valorisation d'environ 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon deux sources proches du dossier, cette levée de fonds viserait plusieurs centaines de millions de dollars

* Le tour de table n'est pas encore clôturé et la valorisation ainsi que le montant du capital pourraient évoluer

* Les investisseurs de la Silicon Valley s'intéressent à nouveau aux entreprises de matériel informatique

par Max A. Cherney et Krystal Hu

Nuvacore, une start-up spécialisée dans les micropuces créée il y a six mois et qui ne dispose pas encore de produit commercialisé, lève actuellement plusieurs centaines de millions de dollars avec une valorisation d’environ 2,5 milliards de dollars afin de développer un nouveau processeur central destiné aux centres de données, selon deux sources proches du dossier.

Nuvacore cherche à lever ces fonds alors que la demande en processeurs centraux a explosé en raison du besoin croissant de capacités de traitement de données pour alimenter des chatbots tels que “Claude” d’Anthropic. Les processeurs centraux remplissent des fonctions vitales en tant que contrôleurs de trafic pour les puces d’IA de Nvidia et exécutent des logiciels d’IA autonomes appelés “agents”.

Cette valorisation d’environ 2,5 milliards de dollars n’avait pas été communiquée auparavant. Le site The Information avait précédemment indiqué que Nuvacore levait 200 millions de dollars ou plus. Le tour de table n’est pas encore clôturé, et les sources ont précisé que la valorisation et le montant de la levée de fonds pouvaient encore évoluer.

Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O , qui utilisent la technologie x86, dominent depuis longtemps le marché des processeurs pour centres de données. Les entreprises concevant des puces basées sur la technologie Arm — que l’on retrouve dans les processeurs sur mesure d’Amazon et de Microsoft — ont également tenté de s’implanter sur le marché des centres de données.

Nuvacore n’a pas encore développé de produit. Le mois dernier, la société a présenté une stratégie de conception non conventionnelle: développer les fonctionnalités essentielles de la puce avant de s’engager sur une architecture telle que le x86 utilisé par Intel et AMD, ou Arm, qui équipe la plupart des téléphones mobiles.

Cette stratégie de conception permettra aux ingénieurs de l’entreprise d’éviter les contraintes et les exigences liées à des architectures spécifiques et d’optimiser la conception pour le type de calculs les plus courants dans les centres de données et les infrastructures d’IA, a déclaré Nuvacore.

Nuvacore n'a pas souhaité faire de commentaires.

Cette start-up basée à San José, en Californie, a été fondée par les ingénieurs de renom Gerard Williams, John Bruno et Ram Srinivasan. M. Williams, ancien cadre d'Apple AAPL.O , a vendu en 2021 une précédente start-up appelée Nuvia à Qualcomm

QCOM.O pour 1,4 milliard de dollars .

Nuvacore a annoncé en début d’année une levée de fonds d’amorçage menée par Sequoia Capital. Elle rejoint ainsi une série de jeunes start-ups spécialisées dans les puces électroniques qui ont cherché à atteindre des valorisations d’un milliard de dollars avant même de commercialiser un produit, alors que l’appétit des investisseurs pour les entreprises de matériel d’IA est de retour.

Au cours de la dernière décennie, les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley se sont beaucoup moins intéressées au matériel qu’aux logiciels en raison des cycles de développement plus longs du matériel, de ses besoins en capitaux plus importants et de la nature cyclique de la demande dans ce secteur.

Selon les données de Crunchbase, les investisseurs ont injecté environ 10,7 milliards de dollars dans des start-ups spécialisées dans les semi-conducteurs au cours des cinq premiers mois de 2026, dépassant déjà les 12,2 milliards de dollars levés à l’échelle mondiale sur l’ensemble de l’année 2025.

Plus tôt cette année, Intel a déclaré ne pas être en mesure de fabriquer suffisamment de puces pour répondre à la demande et avoir dû commercialiser des produits qu’elle avait auparavant jugés trop défectueux pour être vendus. AMD a également fait état d’une forte hausse des ventes de processeurs lors d’une récente conférence téléphonique avec des analystes pour présenter ses résultats.

Les actions de ces deux sociétés ont progressé de plus de 180 % cette année.

Nvidia NVDA.O a lancé cette année un processeur baptisé Vera. Son directeur général, Jensen Huang, a déclaré que la société prévoyait de vendre pour 20 milliards de dollars de son processeur Vera au cours de cet exercice fiscal, qui s’achève en janvier.