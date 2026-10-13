EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, LSEG envisagerait de faire une offre sur le groupe de données financières Octus

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par Amy-Jo Crowley

Le groupe London Stock Exchange ( LSEG.L ) a engagé des discussions avec Octus et son actionnaire, la société de capital-investissement Permira, au sujet d’une éventuelle offre d’achat sur le fournisseur de données financières dont le siège est à New York, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Permira, dont le siège est à Londres, travaille avec des conseillers pour évaluer l’intérêt que présente Octus, ont indiqué ces sources, ajoutant qu’il n’était pas certain qu’un accord avec le LSEG se concrétise. Un accord devrait valoriser le fournisseur de données à environ 3,5 milliards de dollars, a précisé l’une d’elles.

Un porte-parole de LSEG, dont les actions ont chuté de 2,7%, a refusé de commenter.

Permira n’a pas souhaité s’exprimer. Octus n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Permira, qui envisage la vente d’Octus depuis l’année dernière, a également mené des discussions avec d’autres acquéreurs potentiels du secteur, a indiqué l’une de ces sources. La société avait acquis une participation majoritaire dans Octus auprès de Warburg Pincus en 2022, pour une valorisation de 1,3 milliard de dollars.

Octus fournit aux banques et aux investisseurs des informations sur les marchés du crédit, en mettant l’accent sur les entreprises en difficulté financière. La société emploie des journalistes, des analystes et des experts juridiques, et utilise la technologie pour passer au crible les documents réglementaires et judiciaires.

Une éventuelle transaction concernant Octus, si elle se concrétisait, marquerait une nouvelle montée en puissance des opérations de fusion-acquisition dans le secteur de l’analyse de données, malgré une vague de ventes massives de titres cotés en bourse plus tôt cette année.

YipitData, soutenu par des investisseurs dont le groupe Carlyle, étudie une cession qui pourrait valoriser le fournisseur de services d’analyse de données à plus de 2,5 milliards de dollars, tandis que Vista Equity Partners envisage la cession du fournisseur de données sur les marchés privés Allvue.

LSEG subit des pressions de la part de l’investisseur activiste Elliott Management, qui a révélé en février une participation dans l’opérateur boursier, pour améliorer ses performances.

LSEG est le plus gros client de Reuters, qui fournit des informations pour sa plateforme d’actualités et de données “Workspace” ainsi que pour d’autres produits.