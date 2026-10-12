EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les dirigeants de Moonshot seraient en pourparlers pour régler un différend avec un actionnaire avant l'introduction en bourse prévue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Recurrent.ai et certains de ses investisseurs affirment que les dirigeants de Moonshot auraient détourné des technologies et des activités, selon certaines sources

* La société Moonshot AI, basée à Pékin, s'est fait connaître à l'échelle mondiale après avoir lancé Kimi K3

* Moonshot aurait déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse à Hong Kong, selon certaines sources

Les dirigeants de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot sont en pourparlers, dans la perspective de son introduction en bourse prévue à Hong Kong, afin de régler un litige avec un actionnaire qui réclame une indemnisation pour des actes répréhensibles présumés, ont indiqué des sources proches du dossier.

Recurrent.ai, un développeur de logiciels d’IA, et certains de ses investisseurs ont accusé le directeur général de Moonshot, Yang Zhilin, et le directeur technique, Zhang Yutao, d’avoir fait de fausses déclarations aux investisseurs de Recurrent et de s’être enrichis aux dépens de Recurrent, selon une lettre datée du 11 mars envoyée par les avocats de Recurrent aux investisseurs de Moonshot, à laquelle Reuters a eu accès.

Yang et Zhang Yutao ont cofondé Recurrent.ai en 2016, avant de créer Moonshot en 2023, et continuent d’occuper des fonctions d’administrateurs au sein de la société holding de Recurrent, selon les registres de la société. Ces négociations en vue d’un règlement n’avaient pas été rapportées auparavant.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’exactitude des allégations contenues dans cette lettre. Celle-ci ne citait pas le nom des investisseurs de Recurrent.

Yang et Zhang Yutao n’ont pas répondu aux demandes de commentaires qui leur ont été adressées par e-mail. Yang a déjà nié ces allégations. Moonshot a refusé de commenter.

David Morrison, associé principal chez MinterEllison, qui représente Yang, Zhang Yutao et Moonshot, a déclaré aux médias chinois en novembre 2024 que l’affaire « manquait de fondement tant juridique que factuel » et que le cabinet d’avocats organiserait une défense.

Reuters n’a pas pu déterminer si Zhang Yutao s’était exprimé publiquement sur ces allégations.

Recurrent n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail.

Basée à Pékin, Moonshot fait partie d’un groupe de développeurs chinois d’IA, dont DeepSeek, qui contestent la domination d’entreprises américaines telles qu’OpenAI et Anthropic. Moonshot a déposé en toute confidentialité une demande d’ en vue d’une introduction en bourse à Hong Kong, a rapporté Reuters en septembre, alors que la société cherche à tirer parti de la popularité de ses modèles d’IA Kimi.

Bien que ce litige ne devrait pas compromettre les projets d’introduction en bourse de Moonshot, un différend non résolu avec Recurrent pourrait soulever des questions de gouvernance, de propriété et de transparence pour les investisseurs potentiels, et compliquer le processus de cotation, a déclaré l’une des personnes au courant du litige.

Les personnes proches du dossier ont indiqué ne pas savoir si un accord était imminent.

La Bourse de Hong Kong et la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme, qui réglemente le secteur financier de la ville, ont refusé de commenter. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et l’Administration chinoise du cyberespace, l’un des principaux organismes de régulation de l’IA du pays, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'AFFAIRE INTENTÉE PAR RECURRENT CONTRE LES DIRIGEANTS DE MOONSHOT

Ce litige, qui fait l’objet d’une procédure d’arbitrage à Hong Kong, dure depuis 2024. Recurrent accuse Yang et Zhang Yutao d’avoir créé Moonshot sans l’autorisation du conseil d’administration de Recurrent, d’avoir fait de fausses déclarations aux investisseurs et de s’être enrichis aux dépens de Recurrent, selon la lettre adressée en mars par ses avocats.

La lettre allègue, sans fournir de preuves, que des serveurs contenant des données essentielles relatives à des modèles linguistiques de grande envergure ont été transférés sans autorisation de Recurrent vers une filiale de Moonshot en avril 2023, et que d’autres données clés ont été supprimées en septembre 2024 sur instruction de Zhang Yutao.

Recurrent et ses investisseurs envisagent également d’intenter une action en justice distincte aux Îles Caïmans contre la présidente de Moonshot, Zhang Yutong, selon cette lettre.

Zhang Yutong, qui a démissionné de son poste d’administratrice de Recurrent en 2022, a reçu une participation importante dans Moonshot « à son profit personnel, un fait qui a été délibérément dissimulé aux actionnaires de Recurrent », indique la lettre. Reuters n’a pas pu confirmer cette allégation.

Zhang Yutong n’a pas non plus répondu aux nombreuses demandes de commentaires envoyées par e-mail via Moonshot.

Reuters n’a pas pu vérifier si Zhang Yutong s’était exprimée publiquement au sujet de ces allégations.

Des médias chinois, notamment le site d’information en ligne soutenu par l’État The Paper, LatePost, spécialisé dans les technologies, et Tencent News, ont rapporté que Yang, dans un message publié en 2024 sur son compte personnel du réseau social WeChat, avait rejeté les accusations d’enrichissement illégal et d’autres actes répréhensibles, affirmant qu’il avait conclu un accord avec les membres du conseil d’administration de Recurrent concernant la création de Moonshot et que la rémunération de Zhang Yutong était fondée sur ses compétences professionnelles. Reuters n’a pas pu accéder au message original.

Recurrent a reçu 9,5% des actions initiales de Moonshot lors de la création de la start-up. Recurrent et ses investisseurs réclament une indemnisation équivalente à 10,5% des actions initiales de Moonshot, ce qui pourrait représenter plus de 700 millions de dollars sur la base de la valorisation de 30 milliards de dollars de Moonshot lors d’une levée de fonds en juin, a déclaré une source.

Moonshot s’est d’abord fait connaître grâce à son chatbot Kimi, réputé pour son traitement de documents volumineux. Le soutien d'Alibaba ( 9988.HK ) a contribué à renforcer sa notoriété, et l’entreprise s’est depuis diversifiée dans le codage, le raisonnement et les produits d’IA basés sur des agents.

En juillet, Moonshot a dévoilé Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qui, selon l’entreprise, est le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde et offre des performances proches de celles des modèles d’Anthropic. Parmi ses autres investisseurs figurent Tencent Holdings 0700.HK , Meituan 3690.HK et China Mobile 600941.SS .