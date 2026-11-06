EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le premier fabricant chinois de puces de mémoire flash prévoit d'utiliser davantage d'équipements développés localement pour sa nouvelle usine

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* La société chinoise YMTC vise une part de 70 % d'équipements nationaux pour sa quatrième usine de puces mémoire

* Cet objectif est plus ambitieux que celui fixé pour la troisième usine du fabricant de puces, où un peu plus de la moitié des équipements étaient de fabrication chinoise

* Le recours accru à des outils développés localement souligne l’autosuffisance croissante du premier fabricant chinois de puces mémoire flash

* Une certaine dépendance vis-à-vis d’outils sophistiqués de fabrication étrangère subsiste

* La quatrième usine sera mise en chantier l'année prochaine à Wuhan, où YMTC a son siège

Le plus grand fabricant chinois de puces mémoire flash, Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) , prévoit de s'approvisionner à hauteur de 70 % auprès de fournisseurs nationaux pour sa quatrième usine en projet, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Cet objectif représenterait une progression par rapport à la part enregistrée pour la troisième usine d’YMTC, qui doit entrer en service plus tard cette année et où les fournisseurs chinois représentent un peu plus de la moitié des achats d’équipements. Ce projet offre un nouvel indicateur des progrès réalisés par la Chine dans le remplacement des équipements étrangers de fabrication de puces.

La quatrième usine prévue à Wuhan, où YMTC a son siège, devrait produire les puces NAND les plus avancées de l’entreprise, avec plus de 300 couches de cellules mémoire empilées verticalement, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à s’adresser aux médias.

L'usine devrait se concentrer principalement sur les puces de stockage destinées aux centres de données et aux applications d'intelligence artificielle.

La mémoire flash NAND conserve les données lorsque les appareils sont éteints et est utilisée dans les smartphones, les ordinateurs et les centres de données. L’empilement vertical d’un plus grand nombre de couches de cellules mémoire augmente la densité de stockage, ce qui signifie qu’il est possible de stocker davantage de données sur une puce de même taille physique.

YMTC vise une part d’équipements nationaux d’au moins 60 % dans la nouvelle usine, avec l’ambition d’atteindre 70 %, ont indiqué ces sources. La construction devrait débuter l’année prochaine, bien qu’YMTC n’ait pour l’instant mené que des discussions préliminaires avec les fournisseurs et n’ait pas passé de commandes officielles.

C’est la première fois que le calendrier de construction de cette quatrième usine et son objectif en matière d’équipements nationaux sont rendus publics.

Ces projets interviennent alors que les contrôles à l’exportation américains limitent l’accès de YMTC à certaines technologies américaines de fabrication de puces. Ils compliquent également les efforts déployés par des concurrents sud-coréens tels que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS pour augmenter leurs capacités ou procéder à des mises à niveau technologiques majeures dans leurs usines en Chine.

La nouvelle usine de YMTC lui permettrait d’atteindre un nombre de couches de cellules mémoire supérieur à celui que ses concurrents sont capables de produire en Chine. Samsung est en train de convertir son usine de Xi’an pour fabriquer des puces à 286 couches, tandis que SK Hynix modernise une usine de Dalian pour passer de 192 à 240 couches ou plus, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

La part de marché de YMTC sur le segment NAND en Chine est passée de 28 % en 2025 à 38,5 % au deuxième trimestre, l’entreprise ayant dépassé Samsung pour devenir le premier fabricant de mémoires NAND du pays, selon les données d’Omdia, un cabinet d’études de marché.

YMTC, Samsung et le ministère américain du Commerce n’ont pas répondu à une demande de commentaire. SK Hynix a refusé de s’exprimer.

UNE AUBAINE POUR LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS CHINOIS

L’objectif plus élevé en matière de contenu local pourrait profiter aux fabricants d’équipements chinois, notamment Naura Technology Group 002371.SZ et Advanced Micro-Fabrication Equipment 688012.SS , ont indiqué ces sources.

La plupart des commandes nationales supplémentaires devraient concerner les étapes clés de la production, notamment le nettoyage, le polissage et la gravure des plaquettes, domaines dans lesquels les fournisseurs chinois ont déjà fait leurs preuves sur les lignes de production d’YMTC, ont précisé ces personnes.

Les entreprises chinoises fournissent déjà la plupart des outils de nettoyage et de polissage d’YMTC et ont réalisé des progrès dans le domaine des équipements utilisés pour former les structures verticales profondes requises pour les puces NAND de pointe.

YMTC reste néanmoins dépendante de fournisseurs étrangers pour certains outils sophistiqués, notamment dans les domaines de la lithographie, de l’inspection et d’autres procédés de fabrication de pointe.

LES RESTRICTIONS AMÉRICAINES FAVORISENT LA LOCALISATION

Le ministère américain du Commerce a ajouté YMTC à sa liste des entités (Entity List) en décembre 2022, imposant des obligations d’autorisation aux fournisseurs américains souhaitant vendre certaines technologies à l’entreprise.

Samsung et SK Hynix doivent obtenir chaque année des autorisations américaines pour importer dans leurs usines chinoises des équipements de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis. Washington a indiqué l’année dernière qu’il n’avait pas l’intention d’approuver des équipements qui permettraient à ces entreprises d’augmenter considérablement leur capacité de production ou de procéder à des mises à niveau technologiques majeures sur place.

En avril, Reuters a rapporté que YMTC prévoyait de construire deux usines supplémentaires à Wuhan , ce qui porterait à cinq le nombre total d’usines du fabricant de puces.

Une fois pleinement opérationnelles, les troisième, quatrième et cinquième usines devraient chacune traiter environ 100 000 plaquettes de silicium par mois, ont indiqué les sources. Ensemble, elles permettraient de plus que doubler la capacité de production de YMTC.