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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la société de paiement ACI envisagerait de céder son activité de facturation
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

Le prestataire de services de paiement ACI Worldwide ACIW.O envisage de céder sa division de facturation, selon trois personnes proches du dossier, alors que la forte demande des investisseurs pour les logiciels de paiement et les activités générant des revenus récurrents stimule les opérations de cession dans l'ensemble du secteur. La société travaille avec des banquiers d’affaires sur la cession et a entamé des discussions préliminaires avec des acquéreurs potentiels, parmi lesquels figurent des sociétés de capital-investissement, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat pour évoquer des informations confidentielles. Une vente pourrait valoriser la division de facturation à environ 1,5 milliard de dollars, soit environ 10 à 12 fois son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 2025, ont indiquéles sources, tout en précisant que les discussions sont en cours et qu’aucun accord n’est encore certain. ACI, dont la capitalisation boursière s’élevait à environ 6 milliards de dollars à la clôture de jeudi, se concentrerait alors sur son activité de logiciels de paiement à l’issue d’une éventuelle cession. La division de facturation d’ACI fournit des logiciels qui aident les entreprises à facturer leurs clients et à encaisser les paiements par voie numérique. Parmi ses clients figurent des services publics, des opérateurs de télécommunications, des prestataires de soins de santé, des assureurs et des organismes publics tels que l’Internal Revenue Service, les filiales de Blue Cross Blue Shield, Akron Utilities et Horizon Healthcare Services.

Les représentants d’ACI n’ont pas répondu à une demande de commentaire concernant ces discussions. L’année dernière, ACI a regroupé ses activités bancaires et commerciales au sein d’un seul segment dédié aux logiciels de paiement, affirmant que cette mesure simplifierait sa structure opérationnelle et améliorerait son efficacité. L’activité de facturation de la société est toutefois restée un segment comptable distinct. Selon le rapport annuel de la société , la division de facturation a généré environ 818 millions de dollars de chiffre d’affaires et 141 millions de dollars de résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2025. Le mois dernier, le prestataire de services de paiement Nuvei, soutenu par Advent International, a conclu un accord en vue d’acquérir la société de paiement Payoneer pour 2,75 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

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PAYONEER GLOBAL
7,1001 USD NASDAQ +0,14%
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