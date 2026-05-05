EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la raffinerie russe de Kirishi suspend son raffinage après une attaque de drone ukrainien

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* La raffinerie de Kirishi touchée par des drones ukrainiens

* Trois des quatre unités de distillation auraient été endommagées, selon certaines sources

* L'Ukraine affirme avoir frappé Kirishi avec des drones

* Surgutneftegaz ne répond pas à une demande de commentaires

(Mise à jour tout au long du texte avec des détails et le contexte des frappes contre des installations énergétiques)

La deuxième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, Kirishi, a interrompu son raffinage mardi après que des attaques de drones ukrainiens ont endommagé trois de ses quatre unités de distillation de brut (CDU), ont déclaré deux sources du secteur à Reuters.

Dans le cadre d'une escalade des attaques de drones à longue portée, l'Ukraine a pilonné l'industrie pétrolière russe au cours des deux derniers mois, ciblant des oléoducs, des ports, des raffineries et des pétroliers, dans le but de saper l'économie de guerre russe, estimée à 3.000 milliards de dollars.

La Russie et l'Ukraine utilisent toutes deux des essaims de drones à longue portée pour tenter de détruire des infrastructures vitales situées bien en arrière des lignes de front – des zones désormais surveillées 24 heures sur 24 par des drones à plus courte portée.

Le gouverneur de Leningrad, Alexander Drozdenko, a déclaré mardi que la raffinerie de Kirishi – officiellement connue sous le nom de Kirishinefteorgsintez – avait été prise pour cible et qu'un incendie s'était déclaré dans une zone industrielle de la ville de Kirishi.

Deux sources, qui se sont confiées à Reuters sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la situation, ont indiqué que trois des quatre unités de distillation de brut de la raffinerie avaient été endommagées lors de l'attaque par drone.

Les unités de distillation du brut (CDU) constituent un élément fondamental de toute raffinerie et, sans elles, celle-ci ne peut fonctionner.

Surgutneftegaz, qui contrôle la raffinerie, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L'Ukraine a frappé la raffinerie de Kirishi, a déclaré le service de sécurité ukrainien. La Russie qualifie ces attaques d'actes terroristes. L'Ukraine affirme qu'elle se défend.

La raffinerie de Kirishi, située à environ 800 km (500 miles) de la frontière ukrainienne, a subi plusieurs attaques de drones ukrainiens cette année.

Les sources ont indiqué qu'il était difficile d'estimer le temps nécessaire à la réparation des unités endommagées, ajoutant que plusieurs unités secondaires avaient également été touchées.

La capacité de la raffinerie est de 20 millions de tonnes, soit environ 400.000 barils par jour. Elle a traité environ 18 millions de tonnes par an ces dernières années, ce qui représente environ 7 % des volumes de raffinage de pétrole de la Russie, et constitue l'un des principaux fournisseurs de diesel pour le marché intérieur et l'exportation.