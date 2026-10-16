EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la décision de limiter Starshield destiné à l'Ukraine aurait été prise au sein même de la Maison Blanche

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* L'Ukraine affirme que les restrictions ont entravé les missions de frappe et l'utilisation des drones intercepteurs

* L'Ukraine affirme que les récepteurs ne fonctionnent désormais en mouvement qu'à une vitesse maximale de 100 miles par heure

* Un haut responsable ukrainien affirme que Kyiv a été informée que cette restriction était une décision de la Maison Blanche

* Un haut responsable américain affirme qu’aucune demande visant à limiter ce service n’est venue du président Donald Trump

par Erin Banco et Gram Slattery

L'ordre de limiter un système satellitaire utilisé par l'Ukraine pour les communications sur le champ de bataille et les opérations de drones provenait de la Maison Blanche, selon deux responsables américains et un responsable occidental informés de la question.

Ces responsables ont indiqué que les dirigeants du ministère de la Défense avaient reçu un message précisant que le service Starshield de SpaceX destiné à l’armée ukrainienne devait être ralenti.

Ces responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, n’ont pas précisé qui, à la Maison Blanche, avait pris cette décision ni qui était chargé de mettre en œuvre cet ordre. Le Pentagone est le plus gros client de Starshield, qui est la version militaire du service Starlink.

Des responsables ukrainiens ont déclaré cette semaine que les récepteurs Starlink de qualité militaire avaient cessé de fonctionner en Ukraine lorsqu’ils étaient montés sur des objets se déplaçant rapidement, ce qui perturbait les performances des drones ukrainiens qui en dépendent pour leurs systèmes de guidage embarqués au-dessus du territoire ukrainien.

Une source au sein du ministère ukrainien de la Défense a déclaré jeudi que les récepteurs fonctionnaient désormais en mouvement, mais uniquement à des vitesses ne dépassant pas 100 miles par heure (160 km/h).

LES ÉTATS-UNIS FONT PRESSION SUR L'UKRAINE AU SUJET DES ATTAQUES CONTRE LES RAFFINERIES

Cette décision de restreindre temporairement ce système de communication vital intervient alors que le président Donald Trump fait pression sur Kyiv pour qu’elle cesse ses attaques contre les raffineries russes, qu’il tient pour responsables de la flambée des prix de l’énergie qui nuit aux perspectives de son parti républicain lors des élections de mi-mandat de novembre.

Mais selon les experts, cette flambée des coûts énergétiques résulte principalement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , qui a entraîné des attaques iraniennes contre des installations énergétiques et a largement bloqué le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale.

En réponse à une demande de commentaire concernant l’ordre de limiter Starshield, un haut responsable américain a déclaré: “Aucune demande de ce type n’a jamais été formulée par le président.”

La Maison Blanche n’a pas répondu aux questions visant à savoir si d’autres responsables de l’administration auraient pu formuler cette demande.

Starshield a été développé par SpaceX spécifiquement pour des clients gouvernementaux et relevant de la sécurité nationale, en particulier le ministère américain de la Défense. Starshield utilise la constellation Starlink comme infrastructure de base.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que ces restrictions compliquaient les missions de frappe contre les forces russes et leur logistique dans les territoires occupés, et ralentissaient les drones intercepteurs utilisés pour abattre les drones russes Shahed en approche.

Elon Musk, directeur général de SpaceX, a déclaré mercredi sur X que, les systèmes Starshield étant détenus et contrôlés par le gouvernement américain, toute limitation de vitesse ou d’utilisation était décidée par l’armée américaine ou par le président.

SpaceX n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le ministère de la Défense et l’ambassade d’Ukraine à Washington n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

DÉGRADATION DES RELATIONS

Les relations entre Kyiv et Washington se sont détériorées ces derniers jours à la suite d’une réunion qui s’est tenue à Miami le 9 octobre et qui a rassemblé des représentants des deux pays ainsi que de l’Europe et de la Banque mondiale.

Jared Kushner, le gendre de Trump, et Steve Witkoff, l’envoyé spécial de l’administration Trump pour le Moyen-Orient, ont adopté un ton ferme à l’égard de l’Ukraine lors de cette réunion, selon une autre source proche du dossier. Ils ont déclaré aux responsables ukrainiens que les États-Unis étaient frustrés par la poursuite des frappes de Kyiv contre des raffineries russes, malgré les demandes répétées de Washington pour qu’elles cessent.

La délégation américaine a également expliqué la décision de Washington de conclure un accord sur le diesel avec la Russie, précisant que la Maison Blanche espérait que cela assouplirait la position de Moscou concernant les pourparlers de paix.

Cet accord, en vertu duquel la Russie fournira plus de 2,25 millions de barils de gazole aux marchés américains et mondiaux, a suscité une vive réaction de la part de certains législateurs américains, qui affirment qu’il donnera à Moscou les moyens financiers de poursuivre sa guerre sans contraindre le président russe Vladimir Poutine à faire des concessions pour mettre fin au conflit.

Dans les jours qui ont suivi, le président ukrainien Volodimir Zelensky et Donald Trump se sont mutuellement critiqués, M. Zelensky qualifiant de “faible” la décision américaine concernant l’accord sur le diesel russe. Donald Trump a appelé à la tenue d’élections en Ukraine et à la destitution de M. Zelensky .

En coulisses, des responsables américains ont menacé de cesser de fournir à Kyiv des renseignements sur les lancements de missiles russes, que l’Ukraine utilise pour déjouer les attaques, comme l’avait précédemment rapporté Reuters. Trump a déclaré mardi que Washington continuait de partager des renseignements avec l’Ukraine.

À la suite de cette décision visant à restreindre l’accès de l’Ukraine à Starshield, les Ukrainiens ont multiplié les appels mardi et mercredi pour obtenir des réponses de la part de hauts responsables de la Maison Blanche, du Département d’État et du Pentagone, a déclaré un haut responsable ukrainien, ajoutant que Kyiv s’était vu répondre qu’il s’agissait d’une décision de la Maison Blanche.

Le Pentagone a dépensé des milliards de dollars pour les services Starlink et Starshield. Il a également acheté des satellites Starshield dédiés, notamment des engins spatiaux de communication destinés à des missions d’alerte antimissile et une constellation d’espionnage pour le National Reconnaissance Office, avait rapporté Reuters en 2024.