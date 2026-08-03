EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la chaîne française TF1 envisagerait de céder sa filiale de production Studio TF1

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley et Elvira Pollina

La chaîne française TF1 envisage de céder sa filiale de production et de distribution Studio TF1, anciennement Newen Studios, afin de se concentrer davantage sur son activité de streaming, ont indiqué deux sources proches du dossier.

TF1 a fait appel à Rothschild pour organiser ce processus, qui en est encore à ses débuts, a précisé l’une des sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions sont confidentielles.

Une transaction pourrait valoriser Studio TF1, qui produit et distribue des séries, des films et des documentaires dans toute l’Europe, à environ 400 millions d’euros (457 millions de dollars), a ajouté la source.

Le groupe TF1 a déclaré ne pas commenter les rumeurs de marché ni les spéculations. Rothschild n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une vente s’inscrirait dans la lignée des évolutions observées ailleurs dans le secteur européen de l’audiovisuel, où les groupes de médias séparent de plus en plus leurs actifs de production de leurs activités de télévision linéaire et de streaming. La chaîne britannique ITV ITV.L est en train de vendre son activité de diffusion à Sky, filiale de Comcast CMCSA.O , dans le cadre d’une opération qui lui permettrait de se concentrer sur sa division Studios.

Cette cession potentielle intervient alors que les chaînes françaises sont confrontées à un marché publicitaire en berne. Le chiffre d’affaires publicitaire de TF1 a reculé de 8,7 % en glissement annuel pour s’établir à 714 millions d’euros au premier semestre 2026.

Le recul de la publicité télévisée linéaire a été aggravé par l’incertitude des annonceurs liée au conflit au Moyen-Orient.

TF1, dont le principal actionnaire est le conglomérat Bouygues (du bâtiment aux médias), a intensifié ses investissements dans sa plateforme de streaming TF1+ ces dernières années afin de s’adapter à un paysage médiatique de plus en plus dominé par des acteurs mondiaux tels que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video.

Une vente pourrait également renforcer la capacité financière de TF1 en vue de futures opérations, notamment une éventuelle offre d' sur la chaîne concurrente M6 si l'occasion se présentait, a indiqué la première source.

Studio TF1 est présent en Europe, aux États-Unis et au Canada, où il produit des fictions, des séries quotidiennes, des films, des documentaires, des dessins animés et des émissions de divertissement. Il a changé de nom plus tôt cette année, après s'être appelé Newen Studios.