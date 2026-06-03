EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, l'investissement d'Uber dans la start-up spécialisée dans la conduite autonome Nuro s'élèverait à près de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirup Roy

Uber UBER.N a investi près d'un demi-milliard de dollars dans la start-up spécialisée dans la conduite autonome Nuro, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées du dossier, détaillant l'ampleur d'un investissement majeur de la société de VTC dans le développement de robotaxis commerciaux.

Après des années de faux départs, le secteur des robotaxis connaît un regain d'activité en matière de développement, d'essais et de déploiement commercial précoce, sous l'impulsion d'entreprises telles que Tesla TSLA.O , Waymo ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet) et Zoox ( AMZN.O , filiale d'Amazon).

Uber se positionne comme une plateforme pour ce secteur naissant et s'est associé à de nombreuses entreprises spécialisées dans les véhicules autonomes, notamment le géant technologique chinois Baidu 9888.HK , le constructeur américain de véhicules électriques Rivian RIVN.O et la start-up britannique Wayve. L'entreprise collabore également avec Waymo dans certaines villes américaines. L'un des engagements d'Uber est un partenariat tripartite avec Nuro et le constructeur de véhicules électriques Lucid

LCID.O visant à déployer 35 000 robotaxis en utilisant les SUV Gravity de Lucid et ses futurs véhicules de taille moyenne, la technologie de Nuro et la plateforme d'Uber.

L'ampleur et les détails de l'engagement financier d'Uber envers Nuro n'avaient pas été communiqués auparavant et révèlent toute l'étendue des liens financiers qui unissent les deux entreprises. Uber avait précédemment annoncé avoir investi 500 millions de dollars dans Lucid et prévu un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans Nuro, notamment en participant à un tour de table de 203 millions de dollars pour Nuro qui valorisait la start-up de la Silicon Valley à 6 milliards de dollars.

Depuis, Uber a réalisé un investissement de suivi non divulgué dans Nuro, nettement supérieur à son premier financement, ont déclaré les deux sources, qui ont souhaité rester anonymes. Uber avait également accepté de fournir un financement supplémentaire à Nuro une fois que celle-ci aurait franchi certaines étapes de développement et de commercialisation, sans en dévoiler les conditions. Au total, ces engagements s'élèvent à près de 500 millions de dollars.

Les premières étapes ont déjà été franchies dans les délais, ce qui a déclenché le déblocage d’une partie des fonds par Uber, a déclaré l’une des sources à Reuters.

Le reste des fonds est lié à des objectifs tels que la réalisation d'essais sans conducteur, prévue pour plus tard cette année, le transport de passagers dans ces voitures autonomes, attendu d'ici la fin de l'année, et la montée en puissance du service l'année prochaine, a précisé la source.

Uber et Nuro ont refusé de commenter.

Pour Nuro, ce financement offre une marge de manœuvre cruciale alors que l'entreprise s'efforce de valider sa technologie à l'échelle commerciale. L'entreprise fabriquait initialement de petits robots de livraison avant de se réorienter en 2024 vers la concession de licences de son logiciel de conduite autonome à des constructeurs automobiles et des entreprises de mobilité.

L'entreprise mène actuellement des essais avec des conducteurs de sécurité et le service devrait être lancé dans la région de la baie de San Francisco plus tard cette année. En avril, l'entreprise a obtenu un permis californien pour tester des véhicules autonomes Gravity sans conducteur de sécurité dans certains comtés et, en mai, elle a été autorisée à transporter des passagers lors d'essais avec des conducteurs. Nuro bénéficie également du soutien d'investisseurs tels que Nvidia NVDA.O et SoftBank 9984.T .