EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Kimberly-Clark s'apprête à céder des actifs afin d'obtenir le feu vert de l'UE pour l'acquisition de Kenvue

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(Ajout des actions Kimberly-Clark et Kenvue au paragraphe 2)

par Foo Yun Chee

Kimberly-Clark KMB.O s'apprête à proposer des concessions pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre d'acquisition de Kenvue KVUE.N , le fabricant du Tylenol, ce qui pourrait l'aider à obtenir l'autorisation de cette opération de 40 milliards de dollars à l'issue d'un examen préliminaire, ont déclaré des sources proches du dossier.

L’action Kimberly-Clark a progressé de plus de 2,7% à l’ouverture de la séance à l’annonce de cette nouvelle, tandis que celle de Kenvue a gagné 2,3%.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies avait annoncé en novembre dernier cette opération , qui permettrait d’ajouter à la gamme de produits de Kimberly-Clark le vaste portefeuille de marques de Kenvue, allant du bain de bouche Listerine aux marques de soins de la peau Aveeno et Neutrogena.

La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, devrait informer officiellement Kimberly-Clark de ses réserves cette semaine, ont indiqué ces sources.

Cela déterminera si l’entreprise proposera des concessions au cours de l’examen préliminaire de l’autorité de régulation, qui s’achève le 29 septembre, afin d’obtenir le feu vert de l’UE, ou si elle attendra que celle-ci ouvre une enquête approfondie de quatre mois à l’issue de cet examen préliminaire.

La Commission n’a pas souhaité faire de commentaires. Kimberly-Clark et Kenvue n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail.

L’opération a été autorisée en Australie la semaine dernière, à condition que Kimberly-Clark cède les marques de produits d’hygiène féminine Carefree et Stayfree de Kenvue dans ce pays. Elle a obtenu une autorisation conditionnelle en Afrique du Sud le mois dernier.

Cette opération intervient dans un contexte difficile pour le secteur des biens de consommation, les consommateurs recherchant un bon rapport qualité-prix et les entreprises réagissant en investissant dans des conditionnements plus petits et en supprimant les produits peu performants.