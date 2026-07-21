EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, JPMorgan et d'autres banques américaines s'apprêtent à contribuer au financement du plan d'investissement du Japon de 550 milliards de dollars aux États-Unis

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* Les banques japonaises se sont montrées réticentes, car l'obtention de dollars américains s'avère coûteuse

* Selon certaines sources, Washington aurait transmis des propositions pour une troisième série de projets

* Sur les 100 milliards de dollars de projets annoncés, seul le financement de 2,2 milliards de dollars a été décidé

par Makiko Yamazaki et Tamiyuki Kihara

JPMorgan JPM.N et d’autres banques américaines sont sur le point de s’engager à fournir une partie du financement dans le cadre de la promesse d’investissement de 550 milliards de dollars faite par le Japon aux États-Unis, selon deux personnes proches des discussions entre les prêteurs et le gouvernement japonais.

Ce financement aiderait Tokyo à tenir les engagements pris auprès du président américain Donald Trump. Les banques japonaises se sont montrées réticentes à participer, car leur base de financement est libellée en yens et se procurer d’énormes montants en dollars américains pour de grands projets d’infrastructure à long terme peut leur coûter très cher.

Le Japon a jusqu’à présent annoncé deux séries de projets d’une valeur totale de plus de 100 milliards de dollars dans le cadre de ce programme d’investissement — un accord conclu en juillet 2025 pour garantir des droits de douane américains de 15 %. Trump avait menacé d’imposer des droits de douane de 25 % sur la plupart des exportations japonaises.

Tokyo tient à montrer qu’il progresse dans la mise en œuvre de ses engagements, ont indiqué ces sources. En janvier de cette année, Trump s’était engagé à relever les droits de douane américains sur les importations en provenance de Corée du Sud, affirmant que ce pays n’avait pas respecté sa part de l’accord commercial, bien qu’il soit par la suite revenu sur cette menace.

Washington a également transmis au gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi une liste de projets candidats dans le cadre du programme d’investissement, ont déclaré l’une de ces personnes et deux autres sources, qui ont souhaité rester anonymes en raison du caractère confidentiel des discussions.

Reuters n’a pas pu déterminer le montant des financements que les banques américaines pourraient potentiellement apporter, ni les projets concernés. Il n’était pas non plus clair si le gouvernement américain participait aux discussions visant à déterminer quelles banques américaines pourraient fournir ces financements.

JPMorgan n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’aucune décision n’avait été prise concernant la participation des banques américaines et que toute décision reviendrait à ces dernières.

Le ministère a également précisé que le gouvernement japonais n’avait pas encore présélectionné une troisième série de projets candidats, ajoutant que les discussions bilatérales se poursuivaient et qu’en règle générale, des idées pouvaient être proposées puis rejetées.

Le ministère américain du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau habituelles.

SEULE UNE PETITE PARTIE DU FINANCEMENT NÉCESSAIRE A ÉTÉ OBTENUE À CE JOUR

Seuls 2,2 milliards de dollars de financement ont été engagés pour la première série d’investissements dévoilée en février. Le financement est accordé à des sociétés à vocation spécifique créées pour gérer chaque projet.

Sur ce montant, environ un tiers est fourni par la Banque japonaise pour la coopération internationale, soutenue par l’État, le reste étant cofinancé par les grandes banques du pays: Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T et Mizuho Financial Group 8411.T .

Ces trois prêteurs ont fait savoir au gouvernement que, bien que celui-ci ait garanti leurs prêts, l’obtention de fonds en dollars à long terme est coûteuse et limite leur capacité à accorder des crédits ailleurs, ont indiqué des sources distinctes.

Pour se procurer des dollars américains, les banques japonaises doivent généralement soit émettre des obligations libellées en dollars, soit emprunter sur les marchés de gros, soit recourir au marché des swaps, autant d’opérations qui entraînent des coûts.

Ces coûts peuvent être aggravés par l’écart important entre les taux d’intérêt américains et japonais, ainsi que par le coût de la couverture du risque de change.

Le gouvernement de Mme Takaichi étudie actuellement des moyens d’aider les grandes banques nationales à se procurer des dollars américains afin qu’elles puissent financer des projets aux États-Unis, ont indiqué des sources.

L'une des propositions consiste à utiliser les dollars détenus dans les réserves de change du gouvernement japonais, a rapporté l'agence de presse Kyodo.

Les trois banques ont refusé de commenter la possibilité qu’elles accordent davantage de financements.

La première série de projets dévoilée en février comprend une installation d’exportation de pétrole au Texas, une usine de diamants industriels en Géorgie et une centrale électrique au gaz naturel dans l’Ohio.

Une deuxième série, annoncée en mars, comprend des projets de construction de petits réacteurs nucléaires modulaires par GE Vernova Hitachi dans le Tennessee et en Alabama, ainsi que des centrales électriques au gaz naturel en Pennsylvanie et au Texas.

Selon certaines sources, bien que la participation de grandes banques américaines au financement de tels projets soit utile, des risques importants subsistent, car les projets d’infrastructure peuvent mettre des décennies à générer des rendements et à permettre le remboursement intégral de la dette.