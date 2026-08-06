EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Deutsche Bank a recruté Liu, ancien de Bank of America, au poste de responsable mondial du secteur TMT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et Svea Herbst-Bayliss

La Deutsche Bank DBKGn.DE a recruté un ancien banquier de haut niveau spécialisé dans les technologies de Bank of America BAC.N pour occuper le poste de directeur mondial de la division Technologie, Médias et Télécommunications, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier. Ed Liu, dont le départ de Bank of America a été annoncé mercredi par Reuters, rejoindra la Deutsche Bank en novembre et sera basé à New York. Il rendra compte à Alison Harding-Jones, qui occupe les fonctions de co-directrice de la banque d'investissement et de directrice mondiale de la banque d'investissement et des marchés de capitaux.

Un représentant de la Deutsche Bank a refusé de commenter cette information et M. Liu n’a pas pu être joint pour s’exprimer.

La Deutsche Bank a précédemment déclaré qu’elle restait déterminée à recruter des profils stratégiques afin de soutenir la croissance à long terme de la banque. Au sein de Bank of America, M. Liu est l’un des quatre cadres supérieurs à quitter la banque cette semaine. Jeudi, la banque a annoncé que son codirecteur de la banque d’investissement, Mike Joo, quittera . Mercredi, JPMorgan Chase JPM.N a annoncé avoir recruté Amy Lissauer pour diriger le groupe chargé de l’engagement des actionnaires et de la défense contre l’activisme, et lundi, Citi C.N a recruté Rohan Sen pour diriger la couverture du secteur des services technologiques.