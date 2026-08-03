EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, CXMT prévoit d'implanter une deuxième usine de puces électroniques à Pékin et serait en pourparlers concernant son financement

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* Une deuxième usine de fabrication de plaquettes de 12 pouces serait construite dans le quartier de Yizhuang à Pékin, selon certaines sources

* L'usine serait construite à l'emplacement où CXMT exploite déjà une usine de DRAM, selon certaines sources

* CXMT chercherait à obtenir au moins 60 millions de yuans de soutien pour son usine de Pékin, selon certaines sources

CXMT 688825.SS , le plus grand fabricant chinois de puces en termes de capitalisation boursière, envisage de construire une deuxième usine de puces mémoire à Pékin et mène actuellement des négociations de financement avec un pôle de fabrication technologique soutenu par les autorités locales, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Cette initiative intervient alors que CXMT cherche à augmenter sa production dans un contexte de pénurie mondiale de puces, alimentée par les dépenses liées aux infrastructures d’intelligence artificielle. Elle met en évidence la concurrence de plus en plus intense entre les collectivités locales chinoises pour attirer CXMT, alors que le fabricant de puces mémoire poursuit une expansion majeure à la suite de son introduction en Bourse de 8,6 milliards de dollars le mois dernier, la plus importante introduction en Bourse jamais enregistrée dans le secteur des semi-conducteurs en Chine continentale.

Reuters avait précédemment rapporté que CXMT construisait de nouvelles usines à Shanghai et à Hefei et était en pourparlers avec les autorités d’autres régions concernant un autre site. Une fois pleinement opérationnels, ces projets pourraient doubler sa capacité de production pour la porter à plus de 600.000 plaquettes par mois.

La nouvelle usine de 12 pouces de Pékin serait construite à Yizhuang, à environ 20 km (12 miles) au sud-est du centre de Pékin, où CXMT exploite déjà une usine produisant des puces de mémoire vive dynamique (DRAM), ont indiqué ces sources. Elles ont souhaité rester anonymes, ces projets n’étant pas encore publics.

CXMT cherche à obtenir au moins 60 millions de yuans (8,9 millions de dollars) de soutien de la part de l’organisme gestionnaire de la zone de développement, également connue sous le nom de « Zone de développement économique et technologique de Pékin », et d’autres entreprises technologiques publiques ont également manifesté leur intérêt pour participer à ce financement, ont-elles précisé.

Les discussions en sont à un stade précoce et le montant ainsi que la structure d’un éventuel montage financier pourraient évoluer, ont précisé ces sources. On ignore pour l’instant si ce financement proviendrait directement de l’autorité administrative de la zone de développement ou par l’intermédiaire de ses véhicules d’investissement.

CXMT et la municipalité de Pékin n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La capacité prévue et l’investissement total pour l’usine proposée n’étaient pas immédiatement connus. La construction d’une usine capable de produire des puces DRAM de pointe coûte généralement plus de 10 milliards de dollars.

CXMT exploite deux usines de DRAM de 12 pouces à Hefei et une à Pékin, chacune d’une capacité d’environ 100.000 plaquettes par mois, ont indiqué ces sources.

LE « MODÈLE DE HEFEI »

Les discussions ont débuté avant l’entrée en Bourse de CXMT la semaine dernière, qui a permis à l’entreprise de lever de nouveaux capitaux pour financer une campagne d’expansion dans un contexte de cycle haussier des puces mémoire, alimenté par la demande en infrastructures d’IA, en centres de données et en électronique grand public. Depuis, le cours de l’action a progressé de 13 %.

L’entreprise est devenue un pilier essentiel de la stratégie de Pékin visant à mettre en place une industrie des puces autonomes et à réduire l’écart avec les États-Unis dans des technologies stratégiques telles que l’IA, dans un contexte de rivalité technologique féroce entre les deux superpuissances.

Bien que CXMT soit le quatrième producteur mondial de DRAM, elle reste bien plus petite que Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O , dont la part de marché mondiale combinée avoisinait les 90 % au premier trimestre, selon les données de Counterpoint Research.

En Chine toutefois, la position dominante croissante de CXMT lui a permis d’augmenter ses prix pour des clients tels que Huawei, a rapporté Reuters le mois dernier.

L’essor de l’entreprise est étroitement lié au « modèle de Hefei », dans le cadre duquel la capitale de la province d’Anhui a utilisé des fonds publics pour soutenir des entreprises technologiques stratégiques.

Pékin et Shanghai ont également apporté à CXMT des financements et d’autres formes de soutien, selon une autre source directement informée du dossier, ces villes cherchant à obtenir une part plus importante des retombées économiques et stratégiques générées par la croissance de l’entreprise. La municipalité de Shanghai n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L'usine de CXMT située à Pékin, exploitée par Changxin Jidian, a été fondée en 2020 et a reçu des fonds d'E-Town Capital, une filiale d'investissement soutenue par l'État de la zone de développement de Yizhuang, ainsi que de sa filiale Beijing E-Town Technology, selon les registres de l'entreprise.

La zone de développement de Pékin est un pôle de production pour les entreprises technologiques et les fabricants de puces, notamment le sous-traitant SMIC 0981.HK , le fabricant d’équipements pour puces Naura Technology 002371.SZ et le fabricant de smartphones et de véhicules électriques Xiaomi

1810.HK .

La zone se positionne également comme un pôle dédié à la robotique et à l’IA. L’année dernière, elle a accueilli ce que les organisateurs ont décrit comme le premier semi-marathon de robots humanoïdes au monde, dans le cadre d’une initiative visant à promouvoir et à tester les technologies d’IA incarnée.