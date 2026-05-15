 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Blackstone et CD&R étudieraient la possibilité de faire une offre pour Magnum, le propriétaire de Ben & Jerry's
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Blackstone et CD&R en seraient aux premières étapes de l'évaluation des offres, selon certaines sources

* Magnum serait une cible potentielle pour un redressement

* Unilever conserve une participation de 19,9 % et prévoit de se retirer complètement d'ici cinq ans

(Ajout de la réaction du cours de l'action au paragraphe 6) par Amy-Jo Crowley et Richa Naidu

Blackstone et CD&R font partie des sociétés de capital-investissement qui en sont aux premières étapes de l'examen des offres pour Magnum Ice Cream Company

MICCT.AS , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier, moins de six mois après que le propriétaire de Cornetto et Ben & Jerry's a été scindé d'Unilever ULVR.L .

Ces sociétés surveillent le cours de l'action Magnum avant de décider de passer à l'action, ont déclaré ces deux personnes. Les actions de Magnum ont chuté, passant d'un plus haut de 16,5 euros (19,19 $) en début d'année pour s'échanger désormais à un niveau proche de leur prix d'introduction, soit environ 13 euros. Le fabricant de glaces s'est introduit en bourse le 8 décembre avec une valorisation d'environ 7,8 milliards d'euros, inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur un montant pouvant atteindre 10,8 milliards d'euros. Les actions ont atteint un plus bas à 11 euros.

Le géant britannique des biens de consommation Unilever, qui a mis près de deux ans à introduire ses marques de glaces en bourse, conserve une participation de 19,9 % dans Magnum et prévoit de se retirer dans les cinq ans.

Les discussions en sont à un stade précoce, et les deux sociétés attendent que Magnum publie ses chiffres d'affaires estivaux avant de prendre une décision, a déclaré l'une des sources. Magnum réalise une grande partie de son chiffre d'affaires pendant cette période. D'autres sociétés de capital-investissement sont également intéressées, ont ajouté ces personnes. Magnum, Unilever, Blackstone et CD&R ont refusé de commenter.

L'action Magnum a bondi de près de 16 % après la publication de l'article de Reuters et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière jamais observée.

Une opération visant à privatiser Magnum serait la dernière en date en Europe, alors que les sociétés de capital-investissement cherchent à déployer leurs fonds après plusieurs années de faible activité.

Magnum évolue dans un contexte où certains consommateurs optent pour des choix plus sains, dans un contexte d’essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

Toutefois, la société pourrait offrir aux sociétés de rachat une opportunité de redressement grâce à des réductions de coûts et à une augmentation des marges, ce qui la rapprocherait de son rival Froneri, ont déclaré les deux sources.

Magnum affirme détenir environ 21 % du marché mondial des glaces, évalué à 87 milliards de dollars, devant Froneri qui en détient 11 %. Froneri, une coentreprise entre PAI Partners et Nestlé NESN.S , a obtenu en octobre un investissement qui évaluait la société à 15 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8597 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
122,470 USD NYSE +2,41%
MAGNUM ICE CREAM
15,1060 EUR Euronext Amsterdam +16,13%
NESTLE
77,600 CHF Swiss EBS Stocks +0,94%
UNILEVER
4 244,250 GBX LSE +0,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank