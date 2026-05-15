EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Blackstone et CD&R étudieraient la possibilité de faire une offre pour Magnum, le propriétaire de Ben & Jerry's

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* Blackstone et CD&R en seraient aux premières étapes de l'évaluation des offres, selon certaines sources

* Magnum serait une cible potentielle pour un redressement

* Unilever conserve une participation de 19,9 % et prévoit de se retirer complètement d'ici cinq ans

(Ajout de la réaction du cours de l'action au paragraphe 6) par Amy-Jo Crowley et Richa Naidu

Blackstone et CD&R font partie des sociétés de capital-investissement qui en sont aux premières étapes de l'examen des offres pour Magnum Ice Cream Company

MICCT.AS , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier, moins de six mois après que le propriétaire de Cornetto et Ben & Jerry's a été scindé d'Unilever ULVR.L .

Ces sociétés surveillent le cours de l'action Magnum avant de décider de passer à l'action, ont déclaré ces deux personnes. Les actions de Magnum ont chuté, passant d'un plus haut de 16,5 euros (19,19 $) en début d'année pour s'échanger désormais à un niveau proche de leur prix d'introduction, soit environ 13 euros. Le fabricant de glaces s'est introduit en bourse le 8 décembre avec une valorisation d'environ 7,8 milliards d'euros, inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur un montant pouvant atteindre 10,8 milliards d'euros. Les actions ont atteint un plus bas à 11 euros.

Le géant britannique des biens de consommation Unilever, qui a mis près de deux ans à introduire ses marques de glaces en bourse, conserve une participation de 19,9 % dans Magnum et prévoit de se retirer dans les cinq ans.

Les discussions en sont à un stade précoce, et les deux sociétés attendent que Magnum publie ses chiffres d'affaires estivaux avant de prendre une décision, a déclaré l'une des sources. Magnum réalise une grande partie de son chiffre d'affaires pendant cette période. D'autres sociétés de capital-investissement sont également intéressées, ont ajouté ces personnes. Magnum, Unilever, Blackstone et CD&R ont refusé de commenter.

L'action Magnum a bondi de près de 16 % après la publication de l'article de Reuters et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière jamais observée.

Une opération visant à privatiser Magnum serait la dernière en date en Europe, alors que les sociétés de capital-investissement cherchent à déployer leurs fonds après plusieurs années de faible activité.

Magnum évolue dans un contexte où certains consommateurs optent pour des choix plus sains, dans un contexte d’essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

Toutefois, la société pourrait offrir aux sociétés de rachat une opportunité de redressement grâce à des réductions de coûts et à une augmentation des marges, ce qui la rapprocherait de son rival Froneri, ont déclaré les deux sources.

Magnum affirme détenir environ 21 % du marché mondial des glaces, évalué à 87 milliards de dollars, devant Froneri qui en détient 11 %. Froneri, une coentreprise entre PAI Partners et Nestlé NESN.S , a obtenu en octobre un investissement qui évaluait la société à 15 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8597 euro)