Défense: KNDS avance vers la Bourse sans attendre la décision de Berlin

Des employés sur une nouvelle ligne de production du groupe franco-allemande KNDS à Munich, le 22 avril 2026 en Allemagne ( AFP / Michaela STACHE )

Le groupe franco-allemand KNDS, spécialisé dans les véhicules blindés, ne veut plus attendre une décision de Berlin, qui tarde à se prononcer sur une éventuelle prise de participation, avant de lancer son introduction en Bourse.

"KNDS poursuit ses préparatifs en vue d'une éventuelle introduction en Bourse selon le calendrier initial, avec le plein soutien de ses actionnaires et de son conseil d'administration", a déclaré vendredi le directeur général du groupe, Jean-Paul Alary, cité dans un communiqué.

La maison mère de KNDS, holding de droit néerlandais, est contrôlée aujourd'hui par l'Etat français, via la holding publique française GIAT Industries, et la famille allemande Wegmann.

Berlin examine une entrée au capital pour rééquilibrer l'influence française sur le groupe, dans la perspective de l'introduction en Bourse.

Or, plusieurs médias allemands ont rapporté que le gouvernement du chancelier Friedrich Merz avait demandé aux actionnaires et à la direction de KNDS de reporter à l'automne l'introduction en Bourse, initialement prévue avant la pause estivale.

Berlin est à court de temps dans les négociations portant sur une entrée prévue au capital.

Ce n'est que récemment que les secrétaires d'Etat des ministères de la Défense et de l'Economie ont signalé aux deux familles propriétaires de KNDS, les familles Bode et Braunbehrens, actionnaires privés allemands derrière la famille Wegmann, leur intérêt pour l'acquisition d'une participation de 30 à 40% avant même l'introduction en Bourse, selon le magazine Der Spiegel.

Interrogé cette semaine à ce sujet, une porte-parole du ministère de l'Economie allemand s'est bornée à indiquer à l'AFP que des discussions "sont actuellement en cours à ce sujet avec les propriétaires de l'entreprise".

KNDS "accueillerait naturellement favorablement une éventuelle participation du gouvernement fédéral au sein de l'actionnariat", a ajouté Jean-Paul Alary.

"Toutefois, la priorité reste une préparation soigneuse de l'introduction en Bourse dans l'intérêt de l'entreprise, de ses propriétaires actuels, de ses employés et de ses clients", a-t-il conclu.

KNDS résulte du rapprochement entre les activités françaises (ex-Nexter) et allemandes (Krauss-Maffei Wegmann) du groupe finalisé en 2015.