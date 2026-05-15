États-Unis: Hausse inattendue de l'indice d'activité "Empire State" en mai

La Réserve fédérale de New York
L'activité manufacturière dans la région de New York a augmenté de manière inattendue en mai, montre vendredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.
Son indice "Empire State" est passé à +19,6 après +11,0 en avril.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +7,5.
La composante des nouvelles commandes ressort à +22,7 après +19,3 le mois dernier, et celle de l'emploi à +8,3 après +9,8.
Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois s'est établi à +33,5 après +19,6 en avril.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité Benoit Van Overstraeten)
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