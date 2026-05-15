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États-Unis: Hausse inattendue de l'indice d'activité "Empire State" en mai
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 14:52

La Réserve fédérale de New York

La Réserve fédérale de New York

‌L'activité manufacturière dans la ​région de New York a augmenté de manière ​inattendue en mai, montre ​vendredi l'enquête ⁠mensuelle de l'antenne régionale ‌de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" est ​passé ‌à +19,6 après +11,0 en ⁠avril.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en ⁠moyenne un ‌chiffre de +7,5.

La composante ⁠des nouvelles commandes ‌ressort à +22,7 ⁠après +19,3 le mois dernier, et ⁠celle ‌de l'emploi à +8,3 après +9,8.

Le ​sous-indice ‌mesurant le jugement des entreprises sur leurs ​perspectives d'activité à un ⁠horizon de six mois s'est établi à +33,5 après +19,6 en avril.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité Benoit Van ​Overstraeten)

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