EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Apple entraînerait son propre modèle d'IA destiné au marché chinois avec le soutien d'Alibaba

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Apple aurait entraîné un modèle de langage de grande envergure (LLM) spécialement adapté au marché chinois

* Apple s'apprête à lancer une suite d'outils d'IA dans les mois à venir

* Ce modèle d'IA a été entraîné avec le soutien du géant technologique chinois Alibaba

* Ce modèle permettrait à Apple d'exercer un contrôle accru sur les appareils dotés d'IA vendus en Chine

Apple AAPL.O a formé un modèle linguistique à grande échelle spécialement destiné au marché chinois, ont déclaré trois personnes proches du dossier, marquant ainsi un changement par rapport à la stratégie du fabricant d’iPhone qui consistait jusqu’à présent à s’appuyer sur des modèles tiers pour alimenter ses fonctionnalités d’IA dans ce pays.

Ce modèle d’IA a été développé en partenariat avec le groupe Alibaba 9988.HK et entraîné avec le soutien du géant chinois de la technologie, ont précisé ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont sensibles et non publiques.

Le fait qu’Apple ait entraîné son propre modèle spécifique à la Chine n’avait jamais été rapporté auparavant. L’entreprise s’était jusqu’à présent tournée vers les modèles de partenaires locaux pour intégrer l’IA générative aux iPhone et autres appareils vendus en Chine, où les modèles américains tels que “Claude” d’Anthropic et “ChatGPT” d’OpenAI — qu’Apple associe à sa propre technologie sur son marché national — ne sont pas disponibles.

Apple et Alibaba n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Apple Intelligence, la suite d’outils d’IA de l’entreprise, devrait être lancée en Chine dans les mois à venir, après une mise à jour de son système d’exploitation iOS, ont indiqué ces sources.

Disposer de son propre modèle adapté au marché chinois permettrait à Apple d’exercer un plus grand contrôle sur l’expérience de l’IA sur son marché étranger le plus concurrentiel, où elle a perdu du terrain face à des rivaux locaux, notamment Huawei, qui ont pris une longueur d’avance avec des smartphones équipés d’IA.

Le déploiement prévu par Apple représente une stratégie unique à deux volets en matière de déploiement de l’IA pour une entreprise étrangère en Chine, ce qui lui permettrait de surmonter les obstacles réglementaires importants qui ont limité l’accès à de nombreuses autres entreprises technologiques américaines.

Cela ferait également d’Apple la première entreprise étrangère autorisée par Pékin à proposer un modèle d’IA propriétaire en Chine, marquant ainsi une collaboration rare entre des entreprises technologiques américaines et chinoises, alors que le fossé commercial et diplomatique entre les deux pays ne cesse de se creuser sur la question de l’IA.

LES OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES SONT FRANCHIS, MAIS L’INCERTITUDE PERDURE

Cette décision fait suite à un long processus réglementaire qui s’est achevé le mois dernier, lorsque l’Administration chinoise du cyberespace, l’organisme de surveillance d’Internet du pays, a enregistré le service d’IA générative d’Apple, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée d’Apple Intelligence sur les iPhone chinois pour la première fois.

Dans le cadre de cet accord, le modèle Qwen d’Alibaba doit être intégré à la version d’Apple Intelligence fournie avec les modèles compatibles d’iPhone, d’iPad, de Mac et de Vision Pro en Chine; le service devait également intégrer la technologie de Baidu, comme l’avait rapporté Reuters en juillet .

La semaine dernière, Apple a publié un guide en chinois expliquant comment les utilisateurs de Mac éligibles en Chine continentale pouvaient connecter Qwen à son assistant numérique Siri et à la fonctionnalité “Outils d’écriture”, une disposition spécifique aux Mac qui pourrait l’aider à se positionner sur le marché chinois des PC dotés d’IA. Apple a depuis supprimé ce guide, sans fournir d’explication.

Les actions d'Alibaba cotées aux États-Unis ont grimpé d'environ 4 % lors des échanges avant l'ouverture de la bourse à l'annonce de l'enregistrement de juillet, soulignant les attentes des investisseurs selon lesquelles ce partenariat pourrait redessiner l'écosystème chinois de l'IA.

APPLE MISE SUR L'IA POUR SE DÉVELOPPER EN CHINE

Le partenariat entre Apple et Alibaba a été confirmé pour la première fois en février 2025, lorsque le président d’Alibaba, Joe Tsai, s’exprimant lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, a déclaré qu’Apple utiliserait l’IA de la société chinoise pour équiper ses téléphones en Chine.

“Ils ont discuté avec plusieurs entreprises en Chine. Finalement, ils ont choisi de travailler avec nous”, avait déclaré M. Tsai à l’époque. Le lancement a ensuite été retardé, Apple s’efforçant d’adapter ses fonctionnalités à la réglementation chinoise.

La Chine reste un marché crucial pour Apple, puisqu’elle représente une part importante de son chiffre d’affaires. L’absence de fonctionnalités d’IA sur les iPhone vendus en Chine avait été citée comme un facteur pesant sur les ventes, les consommateurs se tournant vers des marques nationales proposant des assistants IA intégrés.

On ignore pour l’instant quel rôle jouera le modèle développé en interne par Apple aux côtés des modèles chinois tiers, et comment ceux-ci fonctionneront ensemble.