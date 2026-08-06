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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, ADNOC aurait recruté M. O'Dwyer, de Morgan Stanley, au poste de directeur des investissements
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 11:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte) par Anousha Sakoui et Maha El Dahan

La société énergétique publique d’Abou Dhabi, ADNOC, a recruté Michael O’Dwyer, co-directeur mondial du pôle énergie chez Morgan Stanley, au poste de directeur des investissements, alors qu’elle poursuit son expansion tant au niveau national qu’à l’international, ont déclaré jeudi trois sources proches du dossier.

ADNOC n'a pas répondu à une demande de commentaire. Morgan Stanley et M. O’Dwyer ont refusé de commenter. ADNOC accélère son expansion par le biais de sa filiale d’investissement XRG et cherche à réaliser des acquisitions dans les secteurs du gaz, de la chimie et du transport maritime afin de développer sa production, son raffinage et ses activités de négoce, suite au retrait des Émirats arabes unis de l’OPEP.

M. O’Dwyer travaillait chez Morgan Stanley depuis 2008, après avoir quitté Lehman Brothers.

Morgan Stanley a participé à certaines des plus importantes opérations dans le secteur de l’énergie ces dernières années, notamment l’acquisition de Pioneer Natural Resources par ExxonMobil pour 65 milliards de dollars en 2023 et celle de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars en 2025. La banque a également joué le rôle de coordinateur mondial principal et de souscripteur pour l’introduction en bourse de Saudi Aramco.

Fusions / Acquisitions

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