EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines données, le premier chargement de fioul russe issu de l'accord Poutine-Trump est en route vers les États-Unis

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* Un pétrolier transportant 40 000 tonnes de gazole à destination de New York

* Arrivée prévue le 7 novembre

* Premières importations américaines de produits pétroliers russes depuis l'embargo de 2022

* La Russie va expédier une première livraison de 300 000 tonnes vers les États-Unis et les marchés mondiaux, selon Trump

* L'acheteur et le vendeur ne sont pas encore connus

(Mise à jour de l'article du 23 octobre pour ajouter les commentaires de la compagnie maritime EASTMED aux paragraphes 5 et 6)

Le premier chargement de gazole russe à destination des États-Unis, suite à un accord surprise conclu entre Moscou et le président américain Donald Trump , se trouve à bord d’un pétrolier en route vers New York, selon les données de suivi des navires publiées vendredi.

Trump a annoncé cet accord ce mois-ci dans le cadre de ses efforts visant à faire baisser les prix du diesel, en forte hausse, à l’approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre.

Trump a également levé certaines dispositions d’une nouvelle loi américaine sur les sanctions contre la Russie et a menacé l’Europe d’une interdiction des exportations américaines de diesel, à moins que les pays ne libèrent davantage de leurs réserves d’urgence pour contribuer à faire baisser les prix.

Le pétrolier de taille moyenne battant pavillon maltais, l’Agioi Fanendes, a été chargé de 40 000 tonnes métriques de diesel à très faible teneur en soufre dans le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, le 22 octobre, selon les données maritimes de LSEG. Il devrait arriver aux États-Unis le 7 novembre. L’identité de l’acheteur et du vendeur n’était pas immédiatement connue.

Après la publication de cet article, Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED), le gestionnaire du pétrolier Agioi Fanendes, a déclaré que le navire attendait des instructions tout en naviguant vers l’Atlantique Nord, mais que sa destination n’avait pas été fixée à New York.

« Le port ou le pays de déchargement n’a pas encore été désigné ni finalisé », a déclaré à Reuters un responsable d’EASTMED.

Cette cargaison sera la première importée par les États-Unis depuis que l’ancien président Joe Biden a annoncé l’interdiction des importations américaines de pétrole et de produits pétroliers russes en 2022.

Trump avait annoncé le 9 octobre que la Russie exporterait immédiatement 300 000 tonnes métriques, soit 2,25 millions de barils, vers les États-Unis et les marchés mondiaux, puis 500 000 tonnes en novembre et 1 million de tonnes « immédiatement après ».

Vendredi, un porte-parole du Kremlin a confirmé qu’un premier navire avait pris la mer dans le cadre de cet accord, sans toutefois préciser s’il était destiné au marché américain ou à une autre destination.

« À ma connaissance, le ministère de l’Énergie a déjà indiqué que le premier pétrolier avait bel et bien pris la mer à destination de ses destinataires, c’est-à-dire ses acheteurs. Les livraisons se poursuivront à un rythme soutenu à partir de maintenant », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’une conférence téléphonique quotidienne.

L’accord conclu avec les États-Unis impliquait que la Russie lève l’embargo qu’elle s’était elle-même imposé sur les exportations de diesel.

LA RUSSIE REPREND SES EXPORTATIONS MONDIALES

Depuis que l’UE a imposé un embargo total sur les importations de produits pétroliers russes en février 2023 en raison de la guerre en Ukraine, la Russie a exporté du diesel principalement vers la Turquie et le Brésil, ainsi que vers des pays africains.

Elle approvisionne également l’Asie centrale par voie ferroviaire.

Les données maritimes de LSEG et Kpler publiées cette semaine ont montré que les cargaisons de diesel russe reprenaient leur route vers leurs destinations traditionnelles après que Moscou eut levé son propre embargo, au moins deux pétroliers ayant signalé des trajets vers la Turquie et le Brésil.

La destination des autres pétroliers restait incertaine, les cargaisons d’ chargées à Primorsk faisant route vers Gibraltar, la côte atlantique ou Port-Saïd, selon les données de LSEG.

Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a déclaré que d’autres expéditions en provenance des États-Unis suivraient, à mesure que les entreprises des deux pays mettraient au point les contrats nécessaires.

L’émissaire de Poutine, Cyrille Dmitriev, qui dirige également le fonds souverain russe, a déclaré la semaine dernière que le Trésor américain avait demandé au fonds de l’aider à régler des problèmes de paiement épineux liés à l’accord.

Cette version n’est pas exacte, a déclaré une source proche du dossier.

M. Novak a déclaré que la Russie serait en mesure d’augmenter ses exportations de diesel pour les ramener à leurs niveaux habituels de 3 à 3,5 millions de tonnes par mois d’ici la fin de l’année.