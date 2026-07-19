EN EXCLUSIVITÉ-Samsung supprime des emplois aux États-Unis et propose des mutations en vue du déménagement de son siège social

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Plus de 700 postes dans le New Jersey touchés par le transfert du siège social au Texas

* Samsung affirme que la majorité des personnes concernées se sont vu proposer une mutation

* Au moins 100 personnes auraient été licenciées au sein du bureau de Samsung au Texas, selon une source

* Les divisions d'électronique grand public sont confrontées à la flambée des coûts des puces électroniques et à la concurrence

(Refonte et mise à jour de l'article à partir d'informations provenant de sources) par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS a procédé à des suppressions d’emplois au sein de ses activités américaines liées aux écrans, aux téléphones et à d’autres produits électroniques grand public, touchant principalement des salariés du New Jersey et du Texas, selon des documents et deux personnes proches du dossier.

Le géant sud-coréen de la technologie a déclaré dimanche dans un communiqué adressé à Reuters que 739 postes à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, avaient été touchés par le projet de Samsung Electronics America (SEA) — qui se concentre sur l’électronique grand public et n’inclut pas les puces — de transférer son siège social au Texas.

La majorité des personnes concernées ont reçu des propositions de mutation, mais d’autres ont été licenciées, a-t-il ajouté sans donner plus de détails.

Au siège de SEA à Plano, au Texas, une centaine de salariés, dont des employés de la division mobile, ont été licenciés, selon une personne affirmant faire partie des salariés licenciés. Les sources ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible de la question.

Ces suppressions d’emplois — bien qu’elles soient liées au transfert du siège social — soulignent les destins divergents au sein du géant sud-coréen de la technologie: alors que sa division dédiée aux puces électroniques enregistre un bénéfice record, ses divisions d’électronique grand public sont en difficulté face à la flambée des coûts des puces.

La décision de Samsung de déplacer le siège social de SEA est surprenante, car les employés de SEA du New Jersey venaient tout juste d’emménager dans de nouveaux locaux en grande pompe il y a moins d’un an. SEA emploie environ 1 200 personnes dans le New Jersey, selon un communiqué de presse du représentant américain Josh Gottheimer, qui avait assisté en septembre à un événement marquant l’inauguration des nouveaux locaux.

Bien que l’ampleur exacte des licenciements chez SEA n’ait pas pu être déterminée, des documents consultés par Reuters montrent que la division a informé certains employés, le 30 juin, d’une « réduction des effectifs à l’échelle de l’entreprise », précisant qu’il y aurait un « nombre important de personnes concernées ».

Des publications sur LinkedIn examinées par Reuters indiquent également que plus de 30 employés, dont des cadres supérieurs des ventes et du marketing au Texas et dans le New Jersey, ainsi que quelques-uns dans d’autres sites américains, ont déclaré avoir été licenciés ou avoir quitté l’entreprise au cours des deux dernières semaines.

Aucun détail concernant ces suppressions d’emplois au sein de SEA n’avait été communiqué auparavant.

Samsung a indiqué dans son communiqué que le transfert du siège social de SEA « pourrait entraîner des changements dans la structure de nos effectifs, notamment pour les employés qui ne sont pas en mesure de déménager, ou pour certaines fonctions qui seront optimisées afin de garantir l’alignement de nos rôles sur les priorités commerciales clés ».

LA DIVISION DES PUCES CONNAÎT UN ESSOR SPECTACULAIRE, MAIS LA DIVISION MOBILE POURRAIT ENREGISTRER DES PERTES

Samsung a indiqué qu’il devrait enregistrer une multiplication par 19 de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la forte demande de puces destinées à l’IA. L’entreprise a également annoncé le mois dernier son intention d’investir des centaines de milliards de dollars dans de nouvelles usines de puces.

Sa division mobile, en revanche, devrait enregistrer sa toute première perte, alors qu’elle est confrontée à une concurrence acharnée de la part d’Apple AAPL.O . Des concurrents chinois tels que TCL 000100.SZ et Hisense

600060.SS 000921.SZ défient également Samsung sur les marchés des téléviseurs et de l’électroménager. La hausse des coûts des puces, due à l’essor de l’IA, a pesé sur les résultats de l’ensemble de ses produits électroniques grand public.

Les suppressions d’emplois chez Samsung font écho aux mesures prises par d’autres entreprises mondiales , notamment Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , qui ont supprimé des postes tout en réorientant leurs dépenses vers les infrastructures d’IA.

L’entreprise a également emboîté le pas à Tesla TSLA.O , Oracle ORCL.N et d’autres entreprises technologiques en délocalisant son siège social ou ses principales activités au Texas, un État réputé pour sa fiscalité avantageuse et sa réglementation favorable aux entreprises. Cet État abrite déjà les usines de puces de Samsung ainsi qu’un pôle dédié à la téléphonie mobile à Plano.

Les employés de Samsung craignent que les récentes suppressions d’emplois ne soient suivies de nouveaux licenciements et d’une consolidation des divisions « électroménager », « divertissement à domicile » et « mobile » de l’entreprise, celle-ci concentrant ses ressources sur les puces, a déclaré un employé actuel de SEA.

Samsung a précisé dans son communiqué qu’aucune restructuration globale à grande échelle n’était actuellement en cours au sein de sa division des produits grand public.

Le déménagement du siège de la division vise à favoriser « une collaboration plus étroite et à optimiser l’organisation en réunissant davantage d’équipes au sein d’un écosystème technologique et d’IA en pleine croissance », a-t-elle précisé.

Samsung Electronics comptait 11 770 employés aux États-Unis à la fin de l’année 2025, chiffre qui inclut les salariés de sa division puces électroniques.

Samsung SDS America 018260.KS , la filiale de services informatiques de Samsung, a signalé que 179 postes pourraient être supprimés à Ridgefield Park, dans le New Jersey, selon un avis publié en juin conformément à la législation de l’État.

Ces changements d’effectifs sont dus au déménagement du siège nord-américain de Samsung SDS et n’ont aucun rapport avec des licenciements ou une restructuration, a précisé Samsung.