EN EXCLUSIVITÉ-Samsung et SK Hynix testent des équipements chinois de fabrication de puces pour se prémunir contre les risques liés aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les leaders coréens du secteur des puces mémoire testent les équipements AMEC dans leurs usines chinoises

* Les entreprises cherchent une solution de secours au cas où les restrictions américaines entraveraient la maintenance des équipements occidentaux

* Ces tests ne constituent pas un engagement à déployer à grande échelle des équipements chinois

* Une réussite apporterait aux fournisseurs chinois une importante reconnaissance de la part d’un client mondial de premier plan

* Les entreprises démentent tester les équipements AMEC en vue d’une utilisation en Chine

(Mise à jour avec le démenti de SK Hynix au paragraphe 3)

Samsung Electronics et SK Hynix évaluent actuellement des équipements de fabrication de puces provenant de la société chinoise Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) en vue d’une éventuelle utilisation dans leurs usines chinoises, ont déclaré trois personnes proches du dossier, alors que les entreprises sud-coréennes cherchent à se prémunir contre le risque d’un durcissement des contrôles à l’exportation américains.

Les fabricants de puces mémoire ont commencé à tester les équipements de gravure d’AMEC il y a environ deux ans, alors que l’incertitude grandissait quant à savoir si Washington continuerait à leur permettre d’importer des outils américains de fabrication de puces en Chine, ont indiqué deux de ces sources.

Samsung 005930.KS a déclaré n’avoir pas testé les équipements d’AMEC en vue de leur utilisation dans son usine chinoise et n’avoir pas envisagé de le faire. SK Hynix 000660.KS a déclaré n’avoir pas testé les outils d’AMEC en vue d’une utilisation en Chine.

Bien que ces évaluations n’aient pas encore débouché sur des décisions concernant un déploiement à plus grande échelle, elles offrent à l’entreprise basée à Shanghai une occasion rare d’obtenir la validation de certains des principaux fabricants mondiaux de puces.

Plus largement, ces essais mettent en évidence un paradoxe au cœur des contrôles technologiques américains: les mesures destinées à freiner les ambitions de Pékin dans le domaine des semi-conducteurs créent des opportunités pour les concurrents chinois de prendre pied dans les usines de fabrication à capitaux étrangers opérant en Chine.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible du sujet.

AMEC et le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS), chargé de faire respecter les contrôles à l’exportation du gouvernement américain, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

RENFORCEMENT DES CONTRÔLES À L’EXPORTATION

Le département américain du Commerce a désigné les usines chinoises de Samsung et de SK Hynix comme «utilisateurs finaux validés» (VEU) en 2023, leur permettant ainsi d’importer certains équipements américains soumis à contrôle sans avoir à obtenir de licences individuelles. Washington a révoqué l’autorisation VEU en 2025, puis a accordé une licence annuelle aux fabricants de puces afin qu’ils puissent importer des équipements de fabrication de puces dans leurs sites en Chine pour l’année 2026.

Malgré cela, les deux entreprises craignent toujours que de futures restrictions ne s’étendent au-delà des nouveaux équipements pour concerner l’entretien, la réparation ou le remplacement des outils occidentaux déjà installés dans leurs usines chinoises, ont indiqué ces sources. En conséquence, les fabricants de puces gardent des fournisseurs chinois en réserve comme solution potentielle pour entretenir et moderniser leurs lignes de production existantes, plutôt que d’étendre leur capacité de production en Chine, ont ajouté ces sources.

Samsung exploite son usine de puces mémoire flash NAND à Xi’an, tandis que SK Hynix possède des installations NAND à Dalian et une usine de puces mémoire DRAM à Wuxi.

Leurs usines chinoises dépendent fortement des outils de gravure fournis par des entreprises américaines, notamment Applied Materials AMAT.O et Lam Research LRCX.O .

UN GAGE DE CONFIANCE

Pour AMEC et la nouvelle génération de fabricants chinois d’équipements pour semi-conducteurs, obtenir l’agrément de Samsung ou de SK Hynix reviendrait à bénéficier d’un puissant soutien commercial.

Si les fabricants d’équipements chinois restent à la traîne par rapport à leurs concurrents étrangers en matière de lithographie de pointe et de certains systèmes d’inspection, ils ont toutefois réduit l’écart dans des domaines tels que la gravure, le dépôt, le nettoyage et la planarisation, souvent à un coût nettement inférieur.

Selon Dan Hutcheson, vice-président du cabinet d’études TechInsights, les équipements chinois peuvent coûter 20 % à 30 % moins cher que des équipements comparables proposés par des fournisseurs étrangers bien établis.

Les équipements d’AMEC sont déjà utilisés par les principaux fabricants chinois de puces, notamment le producteur de mémoires NAND Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), ce qui renforce la confiance de Samsung et de SK Hynix quant à la maturité suffisante de certains systèmes pour être testés, ont indiqué ces sources.

L’essor des fournisseurs chinois pourrait constituer un défi à long terme pour les fabricants d’équipements dominants, notamment Applied Materials, Lam Research et KLA KLAC.O , ainsi que pour leurs concurrents japonais et européens qui contrôlent depuis longtemps des segments clés du marché de la fabrication de plaquettes.

La Chine reste un marché important pour ces entreprises. Applied Materials a déclaré un chiffre d’affaires de 8,53 milliards de dollars en Chine au cours de l’exercice 2025, soit 30 % de son chiffre d’affaires total.

Toute percée des fournisseurs chinois se heurterait toutefois à des obstacles, notamment des processus de qualification fastidieux, des réseaux de service après-vente plus restreints, des préoccupations liées à la propriété intellectuelle et d’éventuelles pressions politiques de la part de Washington.

On ignore également si les fabricants de puces coréens installeraient des équipements chinois dans leurs usines nationales en raison des risques liés à la sécurité et à la propriété intellectuelle.

Pourtant, les contrôles à l’exportation américains ont contribué à créer un terrain fertile pour l’industrie chinoise des équipements. La Deutsche Bank estime que Naura Technology

002371.SZ , AMEC, Piotech et ACM Research généreront chacune plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2026.

Ensemble, elles pourraient conquérir 25 % à 30 % du marché chinois des équipements de fabrication de plaquettes, estimé à 28 milliards de dollars cette année, selon les estimations de la banque. En excluant la lithographie et la métrologie, la part des fournisseurs chinois pourrait avoisiner les 40 %.