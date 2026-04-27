EN EXCLUSIVITÉ-Saba Capital, la société de Weinstein, s'apprête à lever 1 milliard de dollars pour racheter des fonds de crédit privés en difficulté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les projets et le contexte tout au long du texte) par Svea Herbst-Bayliss et Isla Binnie

Saba Capital Management, dirigée par Boaz Weinstein, prévoit de lever des fonds pour un nouveau véhicule d'investissement destiné à racheter des fonds de crédit privés en difficulté, selon des sources proches du dossier.

Saba espère lever environ 1 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) au cours des prochaines semaines, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. M. Weinstein souhaite racheter des fonds dont la valeur est sous pression, les investisseurs réclamant à grands cris le remboursement de leurs fonds, a indiqué l'une de ces personnes. Le montant que Saba prévoit de lever n'avait pas été communiqué auparavant.

Saba a déclaré que ce nouveau fonds marquera une expansion significative de ses activités d'investissement dans les sociétés de développement d'entreprises publiques et privées ainsi que dans les fonds à intervalles – des produits qui partagent l'ADN structurel des fonds fermés mais qui, historiquement, ont offert peu d'opportunités aux investisseurs particuliers de liquider leurs investissements.

Le crédit privé fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des décideurs politiques et des régulateurs, alors que des pertes très médiatisées secouent les marchés et que les perspectives de rendements futurs commencent à s'assombrir.

M. Weinstein a déclaré lors d’entretiens qu’il "achetait du pessimisme".

Cette décision, rapportée pour la première fois par Reuters, intervient quelques jours seulement après que Saba et Cox ont reçu un accueil mitigé à leur offre de rachat de fonds auprès de Blue Owl Capital OWL.N et Starwood Real Estate Income Trust SWDR.PK à un prix fortement réduit. Les offres publiques d'achat ont expiré à la fin de la semaine dernière.

Saba et Cox ont mené à bien leurs offres publiques d'achat sur Starwood Real Estate Income Trust et Blue Owl Capital (Blue Owl II), acquérant un montant total de 10 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en valeur nominale à travers 190 transactions distinctes.

La quasi-totalité provenait du Starwood REIT, tandis que les investisseurs du fonds Blue Owl ont cédé moins de 1 % des actions, ont déclaré à Reuters l'une des personnes et une autre source proche du dossier.

Les représentants de Blue Owl et de Starwood n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Blue Owl a vivement déconseillé à ses investisseurs de vendre.

La demande des conseillers en gestion de patrimoine, dont les clients sont bloqués dans des BDC privées et des fonds à intervalles et souhaitent obtenir des liquidités, a contribué à la décision de M. Weinstein de créer ce nouveau véhicule. Les BDC lèvent des fonds auprès d'investisseurs pour prêter de l'argent à des petites et moyennes entreprises, à l'instar d'une banque. Elles offrent moins de protection aux investisseurs et ont tendance à prêter à des entreprises plus risquées qui ne peuvent généralement pas obtenir de financement auprès d'une banque assurée par le gouvernement fédéral.

Saba, en collaboration avec Cox Capital Partners, a proposé d'acheter jusqu'à 6,9 % des actions de Blue Owl Corp II avec une décote d'environ 35 % par rapport à la valeur liquidative.

Weinstein, un investisseur de premier plan qui a remporté un pari contre un trader de JPMorgan Chase surnommé la "baleine de Londres", a fait valoir que le crédit privé est soumis à des tensions importantes et que les investisseurs cherchent un moyen de se retirer.

Des sources proches de Saba ont reconnu que le volume total des offres était inférieur aux attentes initiales, mais elles ont déclaré que Saba considérait tout de même ces résultats comme une validation significative de sa thèse.