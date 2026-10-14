EN EXCLUSIVITÉ-Richard Peacock, banquier spécialisé dans les fusions-acquisitions des secteurs de la consommation et de la distribution chez Bank of America, s'apprêterait à quitter l'établissement, selon des sources

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par Svea Herbst-Bayliss et Abigail Summerville

Richard Peacock, banquier chevronné spécialisé dans les fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation et de la distribution, quitte Bank of America, ont indiqué mercredi des sources proches du dossier.

Richard Peacock, qui a rejoint Bank of America il y a plus de dix ans, est le dernier d’une série de directeurs généraux à quitter la deuxième plus grande banque américaine.

En début d’année, Richard Peacock avait été nommé codirecteur du groupe de fusions-acquisitions dédié aux capitaux privés, récemment créé par la banque, afin d’aider les sociétés de capital-investissement de tous les secteurs à monétiser leurs actifs.

Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire et Richard Peacock n’a pas pu être joint pour s’exprimer.

La banque a perdu un autre responsable senior des opérations dans le secteur de la consommation et de la distribution cet été, lorsque Andrew Conway a quitté pour devenir président mondial des activités de banque d’investissement dans les secteurs de la consommation et de la distribution chez Citi.