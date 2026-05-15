EN EXCLUSIVITÉ-Reliance et Disney engagent une bataille juridique contre un concurrent indien dans le domaine de la télévision au sujet des films de Bollywood

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Zee et la coentreprise Reliance-Disney sont engagées dans de violentes batailles juridiques

* JioStar, dirigée par Reliance, accuse Zee d'utiliser des films sans autorisation

* Les conflits s'intensifient dans le secteur dynamique du divertissement en Inde

* Zee a déclaré à JioStar que certaines diffusions étaient « accidentelles »

(Ajout de la réaction du cours de l'action au paragraphe 9) par Aditya Kalra

JioStar, la société indienne de télévision et de divertissement en ligne détenue par Reliance et Walt Disney, a engagé des poursuites judiciaires contre son rival Zee Entertainment pour diffusion présumée non autorisée de films bollywoodiens dont elle détient les droits, selon des documents.

JioStar, propriété du milliardaire Mukesh Ambani, est le numéro un du secteur indien des médias et du divertissement, un marché dynamique évalué à 30 milliards de dollars, tandis que Zee ZEE.NS , l’un des plus anciens groupes médiatiques indiens, est un concurrent de taille plus modeste. Les deux sociétés sont déjà engagées dans une procédure d’arbitrage d’un milliard de dollars à Londres, concernant l’échec d’un accord de licence de cricket en 2024.

En avril, Zee a poursuivi JioStar devant un tribunal de Delhi pour utilisation non autorisée de sa musique protégée par le droit d'auteur. Dans ce qui semble être une riposte, JioStar a déposé plainte le 4 mai auprès d'un comité de médiation juridique, contestant la diffusion par Zee de certains films de Bollywood l'année dernière, alors que leurs droits appartenaient à l'époque à l'entité dirigée par Reliance, selon des documents juridiques examinés par Reuters.

JioStar affirme que Zee a diffusé 12 films différents à environ 20 reprises, dont certains blockbusters mettant en vedette des acteurs populaires de Bollywood tels que Shah Rukh Khan et Aamir Khan.

Zee « est un contrevenant récidiviste », a déclaré JioStar dans son mémoire de 120 pages, accusant Zee de continuer à « se livrer à la diffusion et à l'exploitation non autorisées des films ».

Cette plainte n'avait pas été signalée auparavant.

La requête a été déposée auprès du Comité des services juridiques de la Haute Cour de Delhi, qui offre un mécanisme de résolution des litiges visant à parvenir à des règlements à l'amiable. Si le litige n'est pas résolu, JioStar pourrait porter l'affaire devant un tribunal.

Les documents indiquent que le comité a demandé à Zee de comparaître devant lui le 25 mai, ajoutant que tout manquement à cette obligation serait considéré comme un refus de participer à la médiation.

Les actions de Zee ont prolongé leur baisse après la publication de l'article de Reuters, chutant de 3,4 % à la Bourse de Mumbai.

JioStar, issue de la fusion de 8,5 milliards de dollars entre Reliance RELI.NS et Disney DIS.N portant sur leurs actifs médiatiques indiens en 2024, et Zee ont toutes deux refusé de commenter.

GRANDS ACTEURS, NOMBREUSES NOTIFICATIONS JURIDIQUES

JioStar et Zee touchent des centaines de millions de téléspectateurs grâce à leurs nombreuses chaînes de télévision et à leur plateforme de streaming respective. Reliance affirme que JioStar détient 34,2 % des parts du marché indien de la télévision, tandis que Zee indique que sa part atteint 18 %, son plus haut niveau depuis quatre ans.

Dans l'affaire relative à la musique déposée en avril, Zee réclame 3 millions de dollars à JioStar pour avoir prétendument utilisé sa musique au moins 50 fois après l'expiration de certains accords de licence.

Deux sources directement informées ont déclaré que JioStar devrait réclamer plus de 250 millions de roupies (2,61 millions de dollars) pour violation présumée de ses droits sur les films de Bollywood, bien que le montant exact reste à déterminer.

L'affaire concernant les films de Bollywood a atteint le stade de la commission judiciaire après que les deux parties se sont échangé plus d'une douzaine de mises en demeure et de courriers à partir de février 2025, comme le montrent les documents.

Parmi les films concernés figurent des succès retentissants tels que Deewaar (Wall), sorti en 1975 et mettant en vedette Amitabh Bachchan, ainsi que Tridev (Trinity). Jio a déclaré détenir les droits sur ces films et Zee les aurait diffusés sans en avoir l'autorisation.

Zee a déclaré que ces diffusions étaient « accidentelles et involontaires » et qu'elle ferait preuve de la prudence nécessaire, mais a rejeté toute responsabilité quant aux dommages-intérêts réclamés par Reliance.

JioStar a également accusé Zee d’avoir diffusé sans autorisation le film Dangal (Bout de lutte), dans lequel joue Aamir Khan. Sorti en 2016 et inspiré de la vie d’un véritable lutteur indien, ce film a connu un grand succès à Bollywood et a remporté plusieurs prix.

Zee a nié toute faute et a fait valoir qu'elle avait obtenu l'autorisation de la maison de production pour diffuser le film.