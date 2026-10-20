EN EXCLUSIVITÉ-Qualcomm va procéder à des suppressions d'emplois à l'échelle mondiale dans le cadre d'une vague de licenciements axée sur la performance, selon une note interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des actions au paragraphe 7)

par Aditya Soni et Jaspreet Singh

Qualcomm QCOM.O va procéder à des suppressions d'emplois à l'échelle mondiale dans le cadre d'une « réduction axée sur la performance » à la suite de ses évaluations annuelles du personnel, a déclaré lundi le directeur général Cristiano Amon à ses collaborateurs dans une note de service consultée par Reuters. Les notifications devraient débuter en novembre.

Ces suppressions s’inscrivent dans le cadre d’une initiative visant à instaurer « une culture de la performance plus forte » et à remédier aux situations dans lesquelles l’entreprise « n’a cessé de ne pas répondre aux attentes », a déclaré M. Amon.

La note de service ne précisait pas le nombre d’emplois concernés, et Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement l’ampleur de ces suppressions.

Qualcomm n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’entreprise comptait environ 52 000 employés dans le monde en septembre de l’année dernière, dont la plupart à temps plein. Son exercice financier se termine généralement fin septembre.

Comptant parmi les plus grands fabricants mondiaux de puces pour smartphones, Qualcomm a été touché cette année par un ralentissement des ventes d’électronique grand public, la flambée des prix de la mémoire pesant sur la demande sur ses principaux marchés.

Son action n’a progressé que de 1,5 % en 2026, contre une hausse de plus de 12 % pour l’indice de référence S&P 500 .SPX et de près de 60 % pour l’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX .

Mardi, en début de séance, le titre reculait d’environ 0,5 %.

Dans son dernier rapport financier publié fin juillet, Qualcomm a annoncé des prévisions de bénéfices trimestriels inférieures aux estimations et indiqué que le chiffre d’affaires généré par les produits Apple baisserait plus rapidement que prévu, tout en signalant que la croissance des activités liées aux centres de données et autres secteurs hors téléphonie mobile compenserait largement cette perte de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2027.

La société prévoit que la majorité de ses ventes de puces proviendra de secteurs autres que celui des smartphones au cours de l’exercice 2027, à mesure qu’elle se développe sur le marché en forte croissance des centres de données dédiés à l’IA.

M. Amon a indiqué dans sa note que les priorités commerciales, les besoins organisationnels, les compétences et l’expertise seraient pris en compte lors de ces suppressions d’emplois.

« À mesure que nous avons développé notre activité, les compétences et les aptitudes dont nous avons besoin ont également évolué », a-t-il écrit. « Nous devons disposer des bonnes personnes aux bons postes afin qu’elles puissent donner le meilleur d’elles-mêmes et que l’entreprise puisse continuer à prospérer. »