EN EXCLUSIVITÉ-Pfizer suspend la commercialisation de la crème vaginale Premarin en Inde, invoquant des problèmes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinalika Roy

Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer PFE.N a temporairement suspendu la commercialisation de la crème vaginale Premarin en Inde, réduisant ainsi les options de traitement à base d’œstrogènes pour des millions de femmes souffrant de symptômes liés à la ménopause dans ce pays.

Cette décision a été motivée par « certaines difficultés d’approvisionnement », a déclaré jeudi Trupti Wagh, directrice principale des relations avec les médias pour la région Asie-Pacifique chez Pfizer. Elle a ajouté que la société étudiait les possibilités de reprendre l’approvisionnement dès que possible.

Pfizer n’avait pas encore fait état de cette suspension.

Ce traitement contient un mélange d’œstrogènes et est prescrit pour traiter la sécheresse vaginale, les rapports sexuels douloureux et d’autres symptômes de la ménopause causés par la baisse du taux d’œstrogènes.

Cette crème, commercialisée dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada et à Singapour, est devenue une option thérapeutique importante en Inde.

Les données du cabinet d’études Pharmarack, dont le siège est à Pune, ont montré que plus de 620 000 unités de cette crème avaient été vendues au cours des 12 mois clos en juin 2026, ce qui représente plus de la moitié de l’ensemble des unités vendues dans cette catégorie.

La crème vaginale Premarin a généré un chiffre d’affaires d’environ 266 millions de roupies (2,76 millions de dollars) au cours de cette période, représentant environ 37 % du marché indien des œstrogènes conjugués en valeur. Les ventes ont plus que quadruplé par rapport aux quelque 62 millions de roupies enregistrées en 2022.

Cette suspension pourrait laisser les patientes avec peu d’alternatives en Inde, où les options thérapeutiques pour le syndrome génito-urinaire de la ménopause (GSM) sont déjà rares.

« À l’échelle mondiale, nous disposons d’une vaste gamme de produits destinés aux femmes atteintes du GSM… des crèmes, des ovules, des anneaux vaginaux. En Inde, nous n’avons pratiquement que le Premarin et l’Evalon, une crème vaginale à base d’estriol commercialisée par Torrent Pharmaceuticals », a déclaré le Dr Sukhpreet Patel, gynécologue et fondatrice de MenopauseWize, une plateforme d’éducation et de défense des droits des femmes en matière de ménopause.

Le Dr Patel a indiqué avoir commencé à recevoir, à la fin de l’année dernière, des plaintes de patientes qui ne parvenaient pas à se procurer du Premarin; elle avait d’abord supposé que ce problème était lié à une pénurie mondiale plus générale de traitements hormonaux.

Reuters avait déjà fait état de pénuries de patchs à l’œstrogène et de gélules de progestérone aux États-Unis, alors que la demande de traitements contre la ménopause connaît une forte hausse.

La crème Premarin est actuellement indiquée comme « en rupture de stock » sur plusieurs pharmacies en ligne populaires en Inde, notamment MedPlus Mart, Netmeds (filiale de Reliance Industries), Truemeds et Tata 1MG.

L’Inde représentait environ 2,8 % du marché mondial des traitements substitutifs à base d’œstrogènes en 2025, selon le cabinet d’études de marché Grand View Research.

Ce marché a généré un chiffre d’affaires estimé à 334,5 millions de dollars cette année-là et devrait atteindre 604,6 millions de dollars d’ici 2033, ce qui reflète une prise de conscience croissante et un recours accru aux traitements des symptômes liés à la ménopause dans le pays.

Le Dr Patel a indiqué que davantage de femmes la contactaient à la recherche d’alternatives, ajoutant que les traitements locaux à base d’œstrogènes revêtent une importance particulière pour les patientes qui n’ont pas besoin ou ne souhaitent pas recourir à un traitement hormonal substitutif systémique.

Selon les estimations citées par la Société indienne de la ménopause, l’Inde devrait compter environ 400 millions de femmes âgées de 45 ans et plus d’ici 2026. Malgré l’importance de la population de patientes, les taux de sensibilisation et de prise en charge restent faibles.

(1 $ = 96,3450 roupies indiennes)